Также страна готова выделить средства на закупку систем вооружения и запчастей для украинских F-16 в рамках инициативы США "Jumpstart".

Норвегия обещает передать Украине истребители F-16 уже в этом году. Такое заявление сделал министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи с норвежским коллегой в Одессе.

"Имел честь приветствовать коллегу и большого друга Украины – министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама. Искренне благодарны Норвегии за всестороннюю поддержку – политическую, экономическую, дипломатическую и военную. Особую благодарность выражаю господину Граму за его лидерство в выделении нового пакета помощи на 500 млн евро, а также за решение передать Украине самолеты F-16 уже в этом году", – написал глава Минобороны в Facebook.

По его словам, во время встречи стороны обсудили совместные действия по укреплению украинской ПВО. Отмечается, что Норвегия готова выделить на это 118.8 млн долларов. В частности, речь идет о деньгах на закупку систем вооружения и запчастей для украинских F-16 в рамках инициативы США "Jumpstart".

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Умеров подчеркнул, что эти инициативы повышают уровень обороноспособности Украины, в том числе к обеспечению безопасного неба.

Также сообщается, что министры обсудили совместные закупки и привлечение инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс, ситуацию на поле боя и развитие Коалиции морских возможностей.

"Вице-адмирал Алексей Неижпапа предоставил подробную информацию по безопасности в Черном и Азовском морях. Благодаря поддержке Норвегии и других союзников мы постепенно лишаем врага возможности свободно действовать на этих акваториях и целенаправленно приближаемся к ликвидации черноморского флота РФ", – говорится в заявлении.

По словам Неижпапы, были обсуждены конкретные шаги для усиления возможностей Военно-морских сил.

"Среди прочего, акцентировали на подготовке украинских моряков и предоставлении катеров... Есть четкое понимание, какие именно ресурсы и технологии нужны нашему флоту сейчас и что будет необходимо в долгосрочной перспективе. Кроме того, с Главнокомандующим Вооруженными Силами Норвегии генералом Эйриком Кристофферсеном рассмотрели дальнейшие шаги по войне на море", – заявил он.

Помощь от Норвегии

Как сообщал УНИАН, Норвегия выделяет Украине новый пакет помощи на 500 миллионов евро. Об этом во время совместной пресс-конференции участников четвертого саммита Украина – Северная Европа сообщил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стьоре. Он отметил, что над реализацией этой инициативы Норвегия будет работать вместе с Данией.

Летом стало известно, что Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16. Отмечалось, что поставки должны начаться в этом году. По словам министра обороны страны Бьорна Арильда Грама, по мере того, как Украина будет получать больше обученных пилотов и вспомогательного персонала, стороны коалиции истребителей будут добавлять Украине новые самолеты.

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