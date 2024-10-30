По мнению эксперта, мы не увидим самолеты в действии до завершения каденции Джо Байдена.

Украине не передали достаточного количества самолетов F-16 из-за договоренностей президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Скорее всего, Байден пообещал Путину, во-первых, создать лайтовые условия во время выборов. Мы помним эти 60 млрд, которые мы не получили до путинских выборов. И сейчас Путин, скорее всего, пообещал Байдену не эскалировать ситуацию, серьезно бить по престижу США, если он не передаст самолеты. Байден нам самолеты реально не передал. Даже делал все, чтобы европейские страны, которые могли нам передать, нам не передали", - сказал Свитан.

Он также добавил, что из-за этого западные партнеры не передали Украине самолеты F-16 в достаточном количестве до сих пор.

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"Даже неизвестно, сколько их у нас их есть - пару показали, один разбился. А больше мы их просто не видим, можно сказать, что Байден сдержал слово Путину. И что самолетов F-16 до завершения каденции Байдена мы не увидим - это не до следующей недели. Конец его каденции 20 января. Поэтому ближайшие месяцы ни самолетов, ни ракет, которые к ним передают, мы не увидим. Это все будет с февраля и дальше", - добавил Свитан.

F-16 в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, министерство обороны Великобритании сообщило о завершении подготовки 200 украинских пилотов из начальной летной школы на самолетах F-16. Отмечается, что дальше они должны пройти продвинутую подготовка на реактивных самолетах и переобучение на истребители F-16 с партнерами.

По мнению авиационного эксперта Константина Криволапа, Украина может использовать западные истребители F-16 только в качестве "продвинутой ПВО". Все связано с комплектацией самолетов, которые Киев получил от партнеров.

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