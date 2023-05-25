США и союзники выбрали наиболее разумный подход - предоставили значительное количество интегрированных систем противовоздушной обороны, убежден генерал Милли.

На содержание истребителей F-16 нужны миллиарды долларов, поэтому на то, чтобы построить воздушные силы с достаточным количеством современных самолетов Украине понадобится время, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на брифинге после заседания "Рамштайн-12".

Милли подчеркнул, что установить контроль над воздушным пространством наиболее быстро и дешево можно с суши, развивая эффективную интегрированную систему противовоздушной обороны, которая будет способна перехватывать вражеские цели на низких, средних и дальних высотах.

"Это наиболее эффективный способ, чтобы лишить россиян преимущества в воздухе, и это именно то, что украинцы сделали", – отметил Милли.

Видео дня

При этом американский генерал подчеркнул, что для обслуживания истребителей F-16 нужно миллиарды долларов.

"Если вы примете во внимание F-16: десять F-16 - это миллиард долларов, а стоимость удержания - еще один миллиард долларов. Итак, речь идет о 2 миллиардах для 10 самолетов", - сказал Милли.

По его словам, у россиян есть тысяча самолетов четвертого или пятого поколения.

"Поэтому, если вы собираетесь испытывать россиян в воздухе, вам понадобится значительное количество истребителей четвертого или пятого поколения", - подчеркнул генерал.

Он добавил, что если оценивать ситуацию, США и союзники выбрали наиболее разумный подход - предоставили значительное количество интегрированных систем противовоздушной обороны, чтобы прикрыть поле битвы, и лишить россиян превосходства в воздухе.

"И это позволило украинцам иметь успех на суше в наземных маневрах в оборонительной битве", - подчеркнул Милли.

Генерал подчеркнул, что украинцы заслуживают достойных воздушных сил.

"На это понадобится значительное время, чтобы построить воздушные силы по таким размерам, объему и масштабу, которые будут необходимы", - сказал Милли.

F-16 для Украины - что надо знать

После месяцев заявлений о том, что Украине не нужны F-16 для ведения войны, США "дали добро" на их предоставление союзниками. Как сообщали СМИ, ключевую роль в этом сыграл госсекретарь Энтони Блинкен.

Вопрос о сроках подготовки украинских пилотов для управления F-16 остается открытым. Однако она должна стартовать уже в ближайшие недели.

В программе тренировок могут принять участие Великобритания, Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия.

Дания и Нидерланды, страны, которые уже обновляют свой авиационный состав поколением F-35, возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов.

Вас также могут заинтересовать новости: