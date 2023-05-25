Министр обороны США добавил, что это еще больше укрепит и усилит способности Воздушных сил Украины в долгосрочной перспективе, а также дополнит краткосрочные и среднесрочные соглашения по безопасности.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин сообщил, что обучение украинских пилотов на самолетах четвертого поколения западного производства начнутся в ближайшие недели. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин заявил в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-12"), которое происходит в онлайн-формате.

"На прошлой неделе президент Байден объявил, что Соединенные Штаты поддержат совместные усилия с нашими союзниками и партнерами с целью подготовки украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая истребители F-16. Мы надеемся, что эти учения начнутся в ближайшие недели", - сказал Остин.

Министр обороны США добавил, что это еще больше укрепит и усилит способности Воздушных сил Украины в долгосрочной перспективе, а также дополнит краткосрочные и среднесрочные соглашения по безопасности.

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"Эти новые совместные усилия посылают мощное сообщение о нашем единстве и нашей долгосрочной приверженности для самообороны Украины. И это снова показывает нашу общую решимость обеспечить, чтобы суверенная и защищенная Украина могла сдерживать любую будущую агрессию и оборонять себя от будущих атак", - отметил Остин.

F-16 для Украины - главное

Украине долгое время отказывали в поставках современных истребителей F-16. В этом месяце президент США Джо Байден заявил, что они хотят начать подготовку пилотов ВСУ на таких самолетах.

По словам американского президента, Владимир Зеленский пообещал, что эти истребители не будут использоваться на территории РФ.

Вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель заявил, что учения украинских пилотов на истребителях F-16 уже начались в нескольких странах, и в частности в Польше.

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