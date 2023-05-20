Главной силой в администрации Байдена, добивавшейся разрешения на передачу самолеты, был госсекретарь Энтони Блинкен.

После месяцев настойчивых заявлений США о том, что Украине не нужны F-16 для ведения войны с Россией, вопрос об их предоставлении начал сдвигаться с мертвой точки. Ключевую роль в том, чтобы США "дали добро" на их предоставление союзниками сыграл госсекретарь Энтони Блинкен, пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Уже более года Украина добивается передачи американских истребителей. Но США, сохраняющие за собой право наложить вето на передачу партнерами этих самолетов третьим странам, выступали против.

Накануне ситуация изменилась. Теперь некоторые страны Европы, имеющие F-16 в своих арсеналах и заявляющие о готовности поставить их в Украину, могут сделать это.

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Такой поворот событий, по словам американских, европейских и украинских официальных лиц, является результатом постоянного давления со стороны союзников, Конгресса и президента Украины Владимира Зеленского.

Главной силой в администрации, добивавшейся разрешения союзникам передать самолеты, как заявляют официальные лица США, был госсекретарь Энтони Блинкен. Он активно работал с различными странами в рамках НАТО, чтобы продвигать эту политику вперед.

Блинкен играл аналогичную роль, когда в НАТО зашли в тупик в вопросе о поставках Украине современных танков. Блинкен подтолкнул Белый дом к одобрению передачи танков M1 Abrams, несмотря на нежелание Пентагона, убедившись, что союзники по обе стороны Атлантики берут на себя эти обязательства в тандеме.

F-16 для Украины - главное

С 19 по 21 мая в Японии проходит саммит "Большой семерки". Одна из тем, обсуждаемых лидерами, - поставка истребителей F-16 в Украину.

В Белом доме подтвердили, что США и их союзники планируют предоставить Украине эти самолеты.

Кроме того, 19 мая президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты поддержат обучение украинских пилотов на F-16. В программе по обучению пилотов готовы участвовать также Бельгия, Дания и Нидерланды

Сколько займет обучение остается неясным. По итогам обучения двух украинских пилотов в США стало известно, что подготовка к полетам на F-16 требует всего 4 месяца.

Сроки и объемы поставок также остаются неясными, однако американские чиновники заявляют, что они не будут использоваться для предстоящего контрнаступления против России.

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