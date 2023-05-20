19 мая Байден заявил, что Соединенные Штаты поддержат тренировку украинских пилотов на F-16.

США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16, подтвердил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан на полях саммита "Большой семерки" в Хиросиме.

Сроки, когда Киев получит самолеты, сколько будет поставлено и какие страны их предоставят, остаются неясными, но чиновник подчеркнул, что они не будут использоваться для предстоящего контрнаступления против России.

"По мере того, как в ближайшие месяцы будут разворачиваться учения (пилотов ВСУ - УНИАН), мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут доставлены самолеты, кто их доставит и в каком количестве", - добавил он.

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F-16 для Украины - главное

19 мая президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты поддержат тренировку украинских пилотов на F-16. Зеленский уже приветствовал это решение и отметил, что практическую реализацию этого решения планирует обсудить во время саммита G7 в Хиросиме, который начался 19 мая и продлится три дня.

О готовности участвовать в программе обучения украинских пилотов уже заявили Бельгия, Дания и Нидерланды. Обдумывает решение и Норвегия.

Сроки обучения и поставок самолетов остаются неясными. Хотя Yahoo News писало, что для обучения украинского пилота на истребителях F-16 требуется всего 4 месяца. К таким выводам пришли в Америке после того, как два украинских пилота, которые проходили обучение на специальных тренажерах в течение двух недель на авиабазе США, превзошли ожидания Пентагона.

Украина уже многие месяцы призывала Запад усилить украинскую авиацию западными истребителями F-16 для доминирования в воздушном пространстве и эффективных ударов по местам скопления войск врага.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат ранее подчеркнул, что просто самолеты четвертого поколения Украине не подходят, нужны именно современные модели. ВСУ необходимы самолеты, предназначенные как для боя в воздухе, так и для ударов по земле.

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