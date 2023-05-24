Но страна еще не решила, предоставлять ли свои собственные F-16.

Норвегия поддержит усилия по обучению украинских пилотов полетам на истребителях F-16. Об этом сообщил министр обороны Бьорн Арильд Грэм, цитирует NRK.

Он добавил, что страна еще не решила, предоставлять ли свои собственные F-16, но в целом правительство положительно относится к инициативе создания "коалиции истребителей".

"Норвегия рассмотрит разные способы содействия обучению и подготовке украинского персонала на истребителях F-16", - ответил он.

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F-16 для Украины - главное

После многомесячных колебаний США и союзники наконец согласились поставить Украине боевую авиацию, в частности речь идет об истребителях F-16. Позже в Госдепе подчеркнули, что считают приоритетом предоставление Украине истребителей F-16, и будут работать над достижением этой цели в ближайшие месяцы.

К инициативе Британии, которая первой заявила о готовности продвигать "коалицию истребителей", присоединились Нидерланды, Дания и Бельгия.

Открытым остается вопрос, когда эти самолеты появятся в Украине. И хотя в Воздушных силах утверждают, что наши летчики сумеют научиться на F-16 "за неделю", многие эксперты настаивают, что учения могут затянуться на полгода.

Но активную участь в передаче F-16 сыграют те страны Европы, которые уже обновляют свой авиационный состав поколением F-35 - Дания и Нидерланды.

Когда у Украины появятся на вооружении самолеты F-16 в составе ПВО, эффективность применения ракет HARM, управляемых авиабомб JDAM и других увеличится в разы.

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