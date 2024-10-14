РФ нуждается в массовой поставке терминалов "Старлинк" для серийного производства "шахедов" со спутниковой связью, отметил аналитик.

Сейчас модель нового ударного дрона "Шахед" с головкой самонаведения и спутниковой связью "путешествует" по выставкам.

Об этом главный редактор Defense Express Олег Катков сказал в эфире информационного марафона "Єдині новини". В частности, он прокомментировал информацию о появлении в РФ нового типа дронов "Шахед" с электро-оптической головкой самонаведения, и что якобы эти беспилотники будут иметь спутниковую связь.

По словам Каткова, в первую очередь надо обращать внимание на то, как такая информация появилась. В частности, один из пропагандистских каналов в социальных сетях обнародовал соответствующее фото без уточнения, когда оно было сделано, но при детальном анализе выяснилось, что этот снимок сделали еще 19 сентября во время визита российского главаря Владимира Путина на предприятие в Санкт-Петербурге, которое не имеет никакого отношения к производству "шахедов".

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"Там была выставка, сделанная для российского главаря. И именно там этот "Шахед" просто стоял где-то на экспозиции. Мимо него прошли все. Никого он не заинтересовал. Более того, что у РФ есть такое предложение насчет производства, локализации или просто получения из Ирана таких "шахедов" с собственной головкой самонаведения, стало известно еще в феврале этого года в результате деятельности хакерской группы, которая взломала одну из иранских компаний, которая участвует в поставках "шахедов" в Российскую Федерацию. Там именно указана модернизация этого дрона под названием MC-236", - сказал Катков.

При этом, неизвестно, что именно такая версия может поставляться в РФ. Более того, очевидно, по его словам, такая версия дрона не вышла за пределы макета модели, которая демонстрируется на выставках:

"Уточнение о том, что он имеет спутниковую связь - это исключительно предположение российских пропагандистов, которые, к сожалению, в украинских СМИ превратились в утверждение".

Также эксперт отметил, что добавление спутниковой связи к дальнобойным дронам-камикадзе - это очень опасно, потому что речь идет о создании очень широкого обратного канала связи и о возможности управления таким "шахедом" с камерой на любом расстоянии. В частности, со спутниковой связью такой дрон может стать безграничным по дальности.

Катков добавил, что условное становление терминала "Стралинк" на "Шахэды" позволит управлять дронами в любой точке мира. "Но, для того, чтобы РФ смогла создать массовое серийное производство условных дронов-камикадзе, тех же "шахедов" со "Старлинком" - они должны получить где-то соответствующее количество. То есть, они хотят производить тысячу условных единиц в месяц, вот где-то им надо найти тысячу условных спутниковых терминалов "Старлинк" и их поставить", - заявил Катков.

Он сказал, что россияне пытаются получать "Старлинки" через "третьи, четвертые и пять руки", но Пентагон с этим борется.

Важные новости о дронах-убийцах

Как сообщал УНИАН, 25 сентября Силы обороны сбили 28 из 32 дронов-камикадзе "Шахед"-136, запущенных россиянами. Один из них был оснащен терминалом спутниковой связи "Старлинк" от компании SpaceX.

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский сообщил, что Россия научилась удачно обходить санкции, поэтому для них не проблема закупать "Старлинки" за рубежом и ставить его на ударные БПЛА "Шахед". По мнению эксперта, Украина должна сосредоточиться на средствах, которые могли бы автоматически сбивать российские ударные дроны.

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