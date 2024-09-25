Теперь россияне имеют прямую связь с дроном на расстоянии в сотни километров.

Этой ночью Силы обороны сбили 28 из 32 дронов-камикадзе Shahed-136, запущенных россиянами. Один из них был оснащен терминалом спутниковой связи Starlink от компании SpaceX. Соответствующие фото из собственных источников получил военно-аналитический портал Defense Express.

Как отмечают аналитики, в прошлом россияне уже экспериментировали с установкой на "Шахеды" 4G-модемов с украинскими SIM-картами. Поэтому появление дронов со Starlink "было лишь вопросом времени".

И теперь речь идет об очень широком и мощном канале обратной связи с дроном, возможность передачи информации с него и изменение полетного задания на любом расстоянии. То есть превращение Shahed-а, в первую очередь, в разведывательное средство.

Отмечается, что благодаря связи Starlink дрон сможет передавать россиянам собранную бортовыми датчиками информацию о позициях украинской ПВО, в том числе фото или видеоизображения. Также Starlink позволяет корректировать полет "Шахеда" в реальном времени, чтобы поражать, например, движущиеся цели.

"Выбор платформы Shahed для таких целей может быть связан с ее возможностями по дальности полета около 2000 км и довольно значительным свободным объемом в середине фюзеляжа. Также это может быть связано с "творчеством" в Алабуге, где эти дроны собираются", - говорят аналитики.

Россияне совершенствуют "Шахеды"

Как писал УНИАН, уже длительное время россияне экспериментируют с модемами мобильной связи на "Шахедах". Такой канал связи позволяет оккупантам получать большой массив полезной информации, которую получить иным образом было бы крайне трудно, или даже невозможно.

Также мы рассказывали, что за первые три недели сентября российские оккупанты применили против Украины рекордное количество дронов типа Shahed-131/136, но их эффективность оказалась потрясающе низкой - менее 3% пораженных целей.

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