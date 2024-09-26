По мнению эксперта, Украина должна сосредоточиться на средствах, которые могли бы автоматически сбивать российские ударные дроны.

Россия научилась удачно обходить санкции, поэтому для них не проблема закупать Starlink за рубежом и ставить его на ударные БПЛА "Shahed". Об этом в эфире телемарафона заявил авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

"Здесь стоит понимать глобальную цель постановки таких средств на ударные дроны "Shahed". Недавно Путин заявил, что он будет масштабировать производство БПЛА. Скорее всего речь шла об ударных дронах Shahed, которые позволяют существенно нагружать средства ПВО Украины. Это, по мнению Путина, является действенным инструментом для того, чтобы погрузить Украину в круглосуточную тревогу", - пояснил Храпчинский.

Еще одна цель запуска россиянами "шахедов", по мнению эксперта - является разведка. Таким образом оккупанты пытаются найти уязвимые места, чтобы потом по этим маршрутам запускать ракеты.

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"В свое время Украина выбила значительное количество средств радиолокации - как воздушной, так и наземной. Что не позволило России видеть вглубь Украины. Затем мы увидели применение разведывательных дронов, которые залетали вглубь Украины. Сейчас мы видим использование зенитных дронов, которые существенно сократили эту возможность. Поэтому следующей целью РФ - было получение определенных разведданных, чтобы в дальнейшем создавать пути пролета крылатых ракет", - добавил Храпчинский.

Зато главной задачей для Украины, по мнению эксперта - является поиск противодействия ударным БПЛА врага.

"А противодействие - это масштабирование средств, которые могли бы автоматически работать по этим воздушным целям. За счет Rheinmetall, если мы говорим о системе Skynex. И если говорить о наших разработках, то мы уже видим, как разведывательные дроны перехватывают зенитные дроны. Однако стоит говорить об автоматизации системы. Поскольку если мы говорим об использовании ИИ для наземных целей - этот вопрос уже решен. То в отношении перехвата воздушных целей еще есть много работы украинским инженерам", - сказал Храпчинский.

Российские БПЛА "Shahed": последние новости

Накануне аналитики Defense Express сообщили, что один из дронов "Shahed", который РФ выпустила по Украине в ночь на 25 сентября, был оснащен терминалом спутниковой связи Starlink от компании SpaceX. Таким образом, по мнению аналитиков, РФ пытается превратить ударный дрон в разведывательный.

Ранее оккупанты устанавливали на "Shahed" украинские сим-карты. По словам британского военного эксперта Джека Уотлинга, РФ это делает для того, чтобы улучшить свои возможности наведения.

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