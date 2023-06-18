Силы противовоздушной обороны уничтожают вражеские "Калибры", "Кинджалы", "Искандеры" и для противоракетного комплекса нет разницы, что внутри у ракеты.

Политический аналитик, бывший инженер-конструктор КБ "Южное" Александр Кочетков в эфире телемарафона отметил, что никто в мире еще не сбивал ракету с ядерной боеголовкой, потому что случаев запуска таких ракет не было.

"Намеки на то, что можно использовать ядерное оружие с помощью ракеты есть в Северной Корее. Они тестируют ракеты, которые могут нести ядерную боеголовку. Но, на самом деле, никто с ядерной боеголовкой не использовал, поэтому ее и не сбивали", - сказал эксперт.

По его словам, все учения проводятся с массово-габаритными макетами, то есть туда, в середину ракеты, вмещается заряд схожий по массе и по габаритам, но это имитатор ядерной боеголовки.

Эксперт отметил, что относительно тактического ядерного оружия, то носители не отличаются никоим образом. "Нельзя сказать по траектории или по полету ракеты, есть ли у нее ядерная взрывчатка или у нее обычная взрывчатка. Траектория абсолютно такая же. Если мы сбиваем сейчас "Калибры", "Кинджалы", "Искандеры", то нам нет разницы для противоракетного комплекса, что там внутри у ракеты", - акцентировал Кочетков.

Он добавил, что есть признаки, по которым специалисты на месте взрыва сразу поймут, была ли ядерная боеголовка в сбитой ракете. В частности, после распада будет отличаться внешний вид, а главное, фиксироваться вспышка радиоактивности, которая будет распространяться на расстояние от сотни метров до километра.

"Неожиданно запустить ракету с ядерной боеголовкой невозможно, этому предшествуют очень многие организационные, технологические и технические события. То есть, мы и наши союзники будут знать, что происходит, есть ли такая угроза. Попали ли ядерные боеголовки из хранилища на стартовую позицию или нет. И соответственно, наши специалисты, когда увидят сбитую ракету, будут осторожными, будут иметь с собой дозиметр, который четко фиксирует, ракета с ядерной боеголовкой была или с обычной", - отметил Кочетков.

Как сообщал УНИАН, 25 марта президент страны-агрессора Владимир Путин пообещал передать Беларуси ядерное оружие. Он заявил, что Россия разместила в Беларуси 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие и отметил, что строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси завершится к 1 июля.

При этом на Западе считают, что Россия использует ядерные угрозы, как метод воздействия и давления на западные правительства.

16 июня президент РФ Владимир Путин во время Петербургского экономического форума заявил, что на территории Беларуси уже находятся первые ядерные заряды. Он отметил, до конца этого года планируют переместить другие заряды.

Известно, что во время очередной массированной ночной атаки по Украине 16 мая, украинские военные сбили все выпущенные российскими оккупантами ракеты, среди них были "Калибры", "кинжалы" и "Искандеры" (С-400 – "Искандер-М"). Как отмечали, в Воздушных силах ВСУ шесть сбитых "Кинжалов" - это впечатляющий показатель.

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