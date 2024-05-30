Есть вооружение, которое вообще не связано с системами управления и слежения со спутником, то есть без радиоконтакта

На днях издание The Washington Post опубликовало колонку, в которой со ссылкой на высокопоставленных украинских военных заявило, что значительная часть американских высокоточных боеприпасов оказалась уязвимой для помех российских систем радиоэлектронной борьбы. Как рассказал в интервью УНИАН военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, такая проблема действительно есть.

"GLSDB, ракеты М31 для HIMARS, некоторые виды снарядов, такие как Excalibur - все они раньше работали практически без защиты от РЭБ. Поэтому россияне нашли механизмы, как вмешаться в их работу. А точнее - в работу связи этих снарядов со спутниками. В связи с этим точность наведения этих снарядов была уменьшена до такого уровня, что просто не было смысла ими вообще работать", - рассказал он.

Отвечая на вопрос, существуют ли высокоточные боеприпасы, которые не уязвимы к действию РЭБ, Свитан отметил, что есть вооружение, которое вообще не связано с системами управления и слежения со спутником, то есть без радиоконтакта.

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В качестве одного из примеров он назвал кассетные ракеты ATACMS M39 дальностью 160 км, которые Украина использует с прошлого года.

"У них система наведения инерциальная, им спутник не нужен. И, соответственно, против них вообще не существует механизмов борьбы РЭБами", - отметил эксперт.

Также он отметил, что у ракет AASM "Hammer", которые будут идти в комплекте к самолетам F-16, хорошая система наведения и на нее почти не влияет российская РЭБ.

Свитан отметил, что почти все авиабомбы, которые используются для F-16 - нового поколения, с новым оборудованием.

"Например, одна из самых распространенных - ракета JASSM. У нее система наведения работает по трем каналам, с контролем по спутниковой связи, с привязкой к местности и так называемой машинной памятью. Проще говоря, она сможет обходить практически все системы радиоэлектронной борьбы россиян", - подчеркнул он.

В целом, по словам эксперта, большинство ракет американского производства уже могут это делать. Вопросы возникают только к тем ракетам, которые старые, например ракеты М31 для HIMARS, которые были созданы еще на заре возникновения GPS-связи. Сейчас их нужно просто переделать и они снова станут актуальными на поле боя.

Западное оружие теряет эффективность на фронте

Издание The Washington Post писало, что значительная часть американских высокоточных боеприпасов оказалась уязвимой для помех российских систем радиоэлектронной борьбы. Поэтому после резкого падения их эффективности ВСУ прекратили использование определенных типов западного вооружения.

Например, уровень успешных попаданий высокоточных снарядов Excalibur, которые отстреливаются из артиллерии калибра 155 мм, резко упал в течение нескольких месяцев - до менее чем 10%.

Аналогичные проблемы возникли с высокоточными бомбами JDAM, которые сбрасываются с самолета. Уже через несколько недель после появления на фронте их точность резко упала, и бомбы начали промахиваться иногда на сотни метров от цели.

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