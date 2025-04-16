Разговоры о том, что не нужно покупать снаряды, потому что есть дешевые дроны, эксперт назвал "контрпродуктивными".

Несмотря на большой показатель поражения дронами, они не могут полноценно заменить на фронте работу артиллерии, считает военный эксперт Defense Express Иван Киричевский. Об этом он сказал в эфире Эспрессо.

По его словам, высокий показатель поражения дронами на фронте возникает лишь потому, что не хватает снарядов, причем и Украине, и России.

"Даже несмотря на то, что у них (россиян, - ред.) стратегическое усиление снарядами из КНДР, они вынуждены полагаться на дроны, поскольку им все равно не хватает боеприпасов", - отметил эксперт.

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Он утверждает, что если бы у нас было достаточно снарядов, то дроны не имели бы большого значения. Соответственно, разговоры о том, что не нужно покупать снаряды, потому что есть дешевые дроны, он назвал "контрпродуктивными".

"Ведь более 60-80% дронов на линии фронта ломаются во время выполнения боевых задач. То, что можно несколькими снарядами сделать за несколько минут, дронами нужно будет делать минимум полсуток", - пояснил Киричевский.

Военный эксперт добавил, что, несмотря на высокую стоимость снарядов, их эффективность поражения всегда будет самой высокой.

"Соответственно, возникает вопрос о том, что покупать выгоднее - 1 снаряд за $3000, хотя фактическая цена его сегодня составляет уже $8000, или тратиться на дроны, которые постоянно ломаются в процессе. И еще одно. Европейцы делают снаряды самостоятельно, а вот что касается дронов, то мы зависимы от Китая", - подытожил он.

Дроны на войне: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, ВСУ получат на вооружение новые сверхлегкие беспилотники украинского производства. Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации беспилотный авиационный комплекс В-1. Это сверхлегкие "бомберы" созданы для поражения скоплений живой силы, автомобильной и бронированной техники, военных объектов на линии боевого соприкосновения и в тылу врага.

Также недавно стало известно, что украинцы изготовили зенитный дрон, чтобы сбивать российские "шахеды". Председатель ОО "Аэроразведка" Ярослав Гончар отметил, что наши разработчики работают во всех направлениях, в том числе, чтобы нейтрализовать не только ударные, но и разведывательные дроны россиян. "Украинцы изготовили зенитный дрон, который будет работать против "шахеда", и мы уже довольно близко. Это происходит", - сказал он.

Кроме того, издание Business Insider сообщало, что Украина тестирует уникальные наземные роботы на оптоволокне, что позволяет обходить российские средства радиоэлектронной борьбы. Организация Brave1, которая координирует военные инновации, сообщила, что эти дроны уже привлекли внимание военных в Киеве благодаря их устойчивости к помехам.

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