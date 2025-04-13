Относительно производства Россией "шахедов" Гончар отметил, что хотя импортозависимость есть, но россияне уже давно наладили бесперебойный выпуск этих дронов.

Несколько команд украинских разработчиков изготовили зенитный дрон, который будет работать против российских "шахедов".

Об этом сказал в эфире Украинского Радио председатель ОО "Аэроразведка" Ярослав Гончар. Он отметил, что наши разработчики работают во всех направлениях, в том числе, чтобы нейтрализовать не только ударные, но и разведывательные дроны россиян.

"И направление того, чтобы нивелировать угрозу, когда она уже в воздухе. Это не тривиальная задача. Все эти "Орланы", Supercam, Zala... Но "Шахед" - другой класс. И технология зенитных дронов к "Шахеду" не подходит в лоб", - появился он и добавил, что украинские разработчики работают над тем, чтобы обеспечить такую способность.

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"Украинцы изготовили зенитный дрон, который будет работать против "шахеда", и мы уже довольно близко. Это происходит. Относительно уничтожения непосредственно самого источника угрозы: то это и рассредоточено, и в глубоком тылу врага", - сказал он.

Относительно производства Россией "шахедов" Гончар отметил, что хотя импортозависимость есть, но когда уже годами налажен выпуск тысяч штук, то просто сломать эту цепь поставок не получится.

"Многое делается уже непосредственно в России. Вот корпуса. По моторам - двухтактник в Китае выгребают и это модель такая, что открытый рынок - взял и докупил. По средствам авионики, радиоэлектроники у россиян - у них это налаженное дело, кафедра их радио не проседала никогда со времен Советского Союза. Это производство у них было. Поэтому "кощеева яйца", чтобы найти и сломать какую-то цепочку и прекратились поставки - непросто", - рассказал о ситуации Гончар.

В то же время, добавил он, микроэлементная база, чипы и остальные подобные вещи не изготавливаются в России, но "перекрыть этот поток, цепочки - сложная задача".

Кроме того Гончар рассказал, что тактически россияне запускают "шахэды" группами. Он пояснил, что это вопрос экономики, поскольку все из них сделать ударными - дороже.

"Часть из этих дронов работают на перегрузку нашей системы ПВО в случае, когда они проводят такие массированные операции", сказал он.

При этом Гончар добавил, что россияне не всегда запускают только "шахеды", еще есть более дешевые "герберы".

"Но по показателям высоты, скорости полета, эффективной площади рассеивания они похожи и операторам систем ПВО не так просто отличить их", - отметил специалист.

Также Гончар отметил, что использование ударных дронов переросло в тактику комбинированных операций. Их направляют на любые объекты, которые заблагорассудится врагу: от объектов инфраструктурных и до военных. Но эта тактика не нова, подчеркнул Гончар, поскольку у врага годами одни и те же люди планируют операции, у них нет недостатка ресурсов, у них было и "есть достаточно возможностей, чтобы комбинировать тактики, использовать разное время суток, разные высоты, маршруты, запускать в разных пропорциях ударные дроны вместе с фальш-целями".

Как РФ применяет "шахеды"

Россияне используют "шахеды" для массированных воздушных атак по Украине. Но кроме шахедов, которые постоянно терроризируют украинцев, оккупанты используют и другие виды дронов. В частности, украинский эксперт по технологиям связи и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщал, что европейские оборонные компании и военные очень заинтересовались темой глубоких дроновых ударов, которые стали обыденностью для российско-украинской войны. В этом видят как большую угрозу, так и большие возможности.

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