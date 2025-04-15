Сверхлегкие "бомберы" созданы для поражения скоплений живой силы, автомобильной и бронированной техники.

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины беспилотный авиационный комплекс украинского производства В-1. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Отмечается, что беспилотники В-1 - это сверхлегкие "бомберы" созданы для поражения скоплений живой силы, автомобильной и бронированной техники, военных объектов на линии боевого соприкосновения и в тылу врага.

В Минобороны проинформировали, что эти летательные аппараты комплекса могут нести на себе боеприпасы различных типов, а движение БПЛА обеспечивает малошумный мощный двигатель.

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"Этот "бомбер" может находиться в воздухе в течение нескольких часов. Летательные аппараты комплекса В-1 имеют повышенную устойчивость к действию вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Особенностью комплекса является его возможность быстрого развертывания и свертывания, что уменьшает риск для экипажа во время выполнения миссий", - говорится в сообщении.

Война в Украине - использование дронов

Как сообщал УНИАН, ранее оборонное ведомство допустило к эксплуатации беспилотники-камикадзе "Амага-10", имеющие повышенную устойчивость к воздействию РЭБ, высокую скорость и маневренность. Эти комплексы украинского производства уже кодифицированы и пополнили парк беспилотников наших войск. Дроны комплекса имеют высокую скорость и маневренность, могут нести боевую нагрузку достаточную для поражения бронетехники с дополнительной защитой. Они могут работать в ручном или полуавтоматическом режимах управления.

Кроме того, дроны комплекса имеют повышенную устойчивость к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Опционально дроны могут комплектоваться устройствами для выполнения широкого спектра задач.

Также Силы обороны получат наземный роботизированный комплекс D-21-12R украинского производства, который оснащен крупнокалиберным пулеметом. Он может выполнять большое количество задач по наблюдению, патрулированию, огневой поддержке украинских подразделений, поражению живой силы и легкобронированной техники врага.

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