Разработчики говорят, что эта технология может изменить правила войны в пользу украинцев.

Украина разрабатывает новые наземные боевые беспилотники, которые управляются через волоконно-оптический кабель, что позволяет обходить российские средства радиоэлектронной борьбы. Речь идет о UGV - наземных дистанционно управляемых роботах, пишет Business Insider.

Организация Brave1, которая координирует военные инновации, сообщила, что эти дроны уже привлекли внимание военных в Киеве благодаря их устойчивости к помехам.

"Волоконно-оптические кабели могут также служить альтернативным каналом связи для управления UGV в ситуациях, когда другие типы соединения недоступны из-за сильных радиоэлектронных помех", - заявили в Brave1.

Видео дня

На недавних испытаниях в Украине было протестировано семь образцов. Brave1 определила несколько перспективных роботов, главное назначение которых - боевые задачи или атаки с самоподрывом. Для логистики такая система менее подходит, потому что кабели могут запутаться или зацепиться за препятствия.

В отличие от привычных радиосвязей, волоконно-оптический канал обеспечивает стабильную передачу видео и управления на большие расстояния. Ранее эта технология использовалась преимущественно в FPV-дронах.

UGV могут доставлять боеприпасы, эвакуировать раненых, атаковать вражеские позиции или подрываться возле техники. Украинский чиновник сказал BI, что такие роботы могут стать "следующей технологией, которая изменит правила войны".

И Украина, и Россия уже применяли UGV в бою. Некоторые модели имеют пулеметы и тепловизоры для ночных операций.

Brave1 подчеркивает, что необходимо разработать тактические подходы к использованию новых волоконно-оптических UGV - это происходит в сотрудничестве с военными. В 2025 году Украина планирует получить тысячи таких систем.

Техника на оптоволокне - что известно

Как писал УНИАН, Россия первой начала массово применять беспилотники на оптическом волокне, чтобы обходить украинский РЭБ. Это дало россиянам определенное преимущество, которое держится уже несколько месяцев. По некоторым оценкам, российские дроны на оптоволокне стали одним из ключевых факторов потери Украиной территорий в Курской области.

Вместе с тем, как рассказал сегодня главнокомандующий Александр Сырский, на фронте уже работают украинские дроны на оптоволокне с дальностью 20 км. И Украина работает над тем, чтобы таких дронов становилось больше.

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