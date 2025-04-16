Семья придерживалась правил "двух стен", что, вероятно, и спасло людям жизнь, ведь здание полностью изуродовано.

Ночью российские оккупанты нанесли по Одессе массированный удар дронами, вспыхнуло несколько пожаров, ранения получили несколько человек.

Как рассказала УНИАН пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Ирина Коваленко, 16 апреля российская армия атаковала ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру города, из-за ночной атаки пострадали три человека.

"Пострадали двое мужчин и женщина: 66-летний мужчина с осколочными ранениями и переломом госпитализирован, другим оказана медицинская помощь на месте. Повреждены частные жилые дома, складские помещения гражданских предприятий, аптека, церковь и автомобили", - прокомментировала Коваленко.

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По ее словам, полный перечень разрушений и повреждений сейчас устанавливается. Правоохранители документируют последствия атак. В дальнейшем расследование будут осуществлять следователи Управления СБУ в Одесской области. Сейчас под процессуальным руководством областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В региональном главке ГСЧС рассказали, что из-за массированной атаки пожары вспыхнули по нескольким адресам, горели жилые дома, повреждены складские здания.

"В одном из жилых домов семья придерживалась правил "двух стен", что вероятно и спасло им жизнь, ведь здание полностью изуродовано", - рассказали спасатели.

На ликвидацию последствий привлекались более полусотни пожарных и 17 единиц техники, в том числе две - от Ассоциации добровольных пожарных Украины.

Атака дронов 16 апреля

Как писал УНИАН, в ночь на 16 апреля российская армия атаковала Украину дронами-камикадзе и баллистической ракетой. В частности, Одессу, по которой дроны были запущены врагом из акватории Черного моря. Мэр города Геннадий Труханов сообщил о целой серии мощных взрывов.

В Одесской областной военной администрации впоследствии заявили, что в результате массированной атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Также ночью были атакованы другие регионы Украины, говорилось, что взрывы слышали в Николаеве и на Полтавщине.

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