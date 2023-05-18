Основная проблема - сложная авионика F-16, которая отображает информацию на английском языке.

Два украинских пилота, которые проходили обучение на специальных тренажерах, превзошли ожидания Пентагона в течение двух недель на авиабазе США. Научить их полетам на F-16 можно будет за 4, а не за 16 месяцев, как считалось ранее.

Как пишет Yahoo News, две недели двоих украинских пилотов, летавших на МиГ-29 и Су-27, тестировали на авиасимуляторе в Аризоне на авиабазе США.

Двое украинских летчиков, один из которых имел квалификацию на МиГ-29, а другой - на Су-27, согласно оценке, не проходили формальной подготовки по F-16, за исключением краткого ознакомления. Затем они были протестированы на авиасимуляторе, проведя "9 мероприятий на симуляторе общей продолжительностью 11,5 часов".

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Без подготовки и всего после одной демонстрации оба сумели успешно посадить самолет после отказа двигателя в результате аварии и выполнять имитационные атаки на основе параметров, переданных во время полета на симуляторе.

Основная проблема обучения, выявленная в ходе оценки, заключалась в том, что украинским пилотам не нравилась сложная авионика F-16, которая отображает информацию на английском языке. Языковые способности в другом месте перечислены как "проблема", хотя оценщики заявляют, что в течение двух недель у обоих украинских пилотов наблюдалось "заметное улучшение владения английским языком".

Несмотря на эти недостатки, в отчете делается вывод, что "учитывая нынешний набор навыков, продемонстрированный пилотом ВВС Украины… четыре месяца - это реалистичный срок обучения".

В материале отмечается, что это усилит давление на основных иностранных союзников Украины, таких как США, некоторые из которых утверждали, что западные самолеты слишком сложны, и поэтому подготовка пилотов займет слишком много времени, чтобы повлиять на войну между Украиной и Россией.

F-16 для Украины - последние новости

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что высокопоставленный политический чиновник Пентагона Колин Каль,который выступал против передачи Украине истребителей F-16, покинет свой пост в июле.

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