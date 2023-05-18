Колин Каль был ключевой фигурой в формировании оборонной политики США.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что высокопоставленный политический чиновник Пентагона Колин Каль,который выступал против передачи Украине истребителей F-16, покинет свой пост в июле. Он вернется на свою должность штатного профессора Стэнфордского университета.

Издание Politico пишет, что когда Каль устроился на работу заместителем министра обороны по вопросам политики в 2021 году, по соглашению со Стэнфордом он взял двухлетний отпуск, который истекал этой весной. По словам чиновника, Каль попросил продлить свой отпуск до середины июля, чтобы он мог поддержать президента Джо Байдена и Остина в преддверии саммита лидеров НАТО в Вильнюсе.

"Мы благодарны ему за непоколебимую преданность делу и проницательный интеллект. Я лично ценю лидерство и советы Колина, и меня постоянно впечатляют его серьезность, его приверженность национальной безопасности Америки и его благоговение перед государственной службой", — говорится в заявлении Остина.

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Каль был ключевым игроком в формировании оборонной политики США по множеству вопросов, особенно в синхронизации помощи Украине в сфере безопасности. Согласно заявлению, при Кале Министерство обороны также развернуло свою Стратегию национальной обороны, в которой основное внимание уделялось "временному вызову" Китая и "острой угрозе" со стороны России.

По словам представителя Минобороны, Саша Бейкер, заместитель заместителя министра по вопросам политики, возьмет на себя его обязанности в качестве исполняющего обязанности.

NBC News впервые сообщил об ожидаемом уходе Каля. Ходили слухи, что Каль является потенциальным кандидатом на замену Джейка Салливана на посту советника по национальной безопасности, хотя Салливан не сообщил, что планирует уйти в отставку в ближайшем будущем. Но Каль, скорее всего, столкнется с трудным матчем-реваншем в Сенате, прежде чем получит еще одно подтверждение на какую-либо должность в администрации.

Каль был громоотводом на Капитолийском холме, начиная с его спорного процесса утверждения в Сенате два года назад. Все республиканцы выступали против Каля. Он подвергся критике со стороны сенаторов-республиканцев за свои прошлые твиты, критикующие представителей Республиканской партии и политику администрации Трампа. Каль извинился тогда за то, что он назвал "неуважительным" языком в социальных сетях. Он утверждал, что подойдет к высшей политической должности с беспристрастной точки зрения

Республиканцы также критиковали его прошлые политические позиции на Ближнем Востоке в качестве члена администрации Обамы, а именно его поддержку ядерного пакта 2015 года с Ираном. Сенат в конечном итоге утвердил Каля в апреле 2021 года в результате ожесточенного голосования.

Один критик, сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас), назвал этот шаг "прекрасной новостью, если это правда".

"Если он покинет администрацию, Америке от этого станет намного лучше", — сказал он.

Каль также был одним из высокопоставленных чиновников администрации, выступавших против отправки американских самолетов F-16 в Украину, что было предметом разногласий между администрацией Байдена и законодателями, как демократами, так и республиканцами.

Несмотря на просьбу Киева о более совершенных самолетах, Каль утверждает, что отправка F-16 займет годы и будет стоить миллиарды долларов, отметив при этом, что истребители не являются самой неотложной потребностью Украины.

Каль ранее работал советником по национальной безопасности тогдашнего вице-президента Байдена с октября 2014 года по январь 2017 года и оставался близким к президенту. В администрации Обамы он занимал должность заместителя помощника госсекретаря Пентагона по Ближнему Востоку с 2009 по 2011 год.

Истребители F-16 Украине - последние новости

Официальный Киев уже больше года пытается договориться с партнерами о передаче американских истребителей F-16. Пока что удалось удобиться передачи МиГов, но они не покрывают потребности украинской армии.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "важные решения" по самолетной коалиции. При этом премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон станет ключевым участником самолетной коалиции.

Кроме того, летом в Британии стартует подготовка пилотов ВСУ, но пока речь не идет о передаче истребителей. Дело в том, что F-16 - самолет амерканского производства, поэтому для его передачи необходимо разрешение Вашингтона, но в США пока придерживаются позиции, что истребители не являются первоочередной необходимостью.

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