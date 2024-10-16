По его словам, на заседании руководителей всех фракций и групп парламента План был поддержан единогласно.

Верховная Рада поддерживает План победы президента Владимира Зеленского и будет готовить изменения в законодательство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил председатель ВР Руслан Стефанчук. "Сегодня в украинском парламенте был особый, исторический, день. Сегодня впервые в украинском парламенте состоялось обращение президента Украины Владимира Зеленского к украинскому народу, в котором он комплексно, полностью представил План победы Украины в этой войне", - сказал он.

Спикер добавил, что это было и обращением к украинскому народу, и к тем, кто должен реализовывать этот План, и к партнерам Украины. Стефанчук отметил, что во время представления Плана присутствовало огромное количество представителей дипломатических миссий.

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"Этим не завершилось. После представления Плана победы... Зеленский встретился с руководством украинского парламента, а также с руководителями всех фракций и групп. И в закрытом режиме мы провели около двух часов общения и дискуссий по реализации этого Плана, по ситуации в Украине, относительно того, как мы должны совместно двигаться", - рассказал председатель ВР.

Он отметил, что основная идея - это идея единства Украины и украинцев, ведь "изучая наши исторические уроки, мы должны понять, что только в единстве наше спасение и наша победа". "Не только в единстве внутри страны, но и единстве с нашими партнерами", - сказал Стефанчук.

Так, отметил он, План победы уже не только был представлен в парламенте, но и был детально обсужден среди фракций и групп ВР.

"И вышли мы с тремя основными месседжами, которые я, по поручению наших коллег, сегодня хочу сказать. Первое: украинский парламент получил презентованный План победы. Второе: украинский парламент поддерживает, полностью и единогласно, План победы, который предложен президентом Украины... И третье, что, пожалуй, самое важное: украинский парламент полностью включается в реализацию Плана победы президента", - подчеркнул спикер.

Он подчеркнул, что ВР едина в своем намерении относительно восприятия и реализации положений Плана победы. "Особенно, что касается приглашения Украины в НАТО, особенно, что касается вопросов сдерживания, экономического восстановления Украины и других аспектов, которые там есть. Мы сегодня подробно проговорили... по молекулам все те проблемы, перспективы, возможные риски", - сказал Стефанчук.

По его словам, украинский парламент сейчас "готовит свою роль, свою совместную интеграцию в реализацию этого Плана". "Это, безусловно, должны быть наши мощные контакты с парламентариями зарубежных стран, прежде всего, Конгресса Соединенных Штатов Америки, Европейским парламентом, парламентами стран Европейского Союза, парламентами стран "Большой семерки", другими нашими партнерами, где мы на парламентском уровне должны четко объяснить все видение, все месседжи и все директивы, которые "зашиты" в Плане победы", - отметил председатель ВР.

Кроме того, он отметил, что парламент "абсолютно в полном объеме включается в законопроектную деятельность, которая будет приоритетной для реализации Плана победы".

"И третье - мы и дальше будем использовать все свои парламентские функции для объединения украинского общества и для приближения реализации всех положений, которые были изложены в Плане, который сегодня представил президент", - сказал Стефанчук.

На вопрос о законодательных изменениях для воплощения Плана победы, спикер рассказал, что по каждому из пунктов Плана будет целый ряд законодательных инициатив.

"Мы договорились, что будут созданы межфракционные группы, которые будут нарабатывать проекты соответствующих законов. Причем, что будем делать мы это коллективно, вместе с представителями из Офиса президента, из правительства. То есть все субъекты законодательной инициативы. Мы определим с перечнем, содержательным наполнением и с приоритетностью прохождения в зале", - отметил он.

Председатель ВР также отметил, что вопрос приглашения Украины в НАТО, - политический, но он также потребует принятия некоторых соответствующих законов, направленных на приближение к стандартам НАТО.

"Второй вопрос, который касается вопросов сдерживания и других, - это, пожалуй, будет и законодательная, и политическая деятельность. То есть здесь должны быть призывы к правительствам и парламентам зарубежных стран по финансированию этого сопротивления. То же самое по экономическому направлению. И по каждому у нас будет проработан единый общий план законопроектной работы, которую должен выполнить парламент для реализации Плана победы", - сказал спикер.

Также на уточнение относительно того, не выступили ли оппозиционные фракции против Плана победы, Стефанчук сказал: "Сегодня на заседании руководителей всех фракций и групп единогласно был поддержан План победы, который предложил президент Украины Владимир Зеленский".

Зеленский представил план победы

Зеленский заявил в парламенте, что План победы состоит из пяти пунктов и трех тайных дополнений к нему. Четыре пункта рассчитаны на период ведения боевых действий, а пятый - на послевоенное время.

По словам президента, в случае соблюдения Плана победы уже сейчас, возможно закончить войну в Украине не позднее следующего года.

Глава государства также рассказал, что партнеры Украины на Западе "практически" отнеслись к Плану победы Украины. В частности, сейчас команды сосредоточились на деталях действенной поддержки.

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