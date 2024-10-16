Ранее президент сообщил, что план включает пять пунктов и три тайных дополнения.

Партнеры Украины на Западе "практически" отнеслись к плану победы Украины.

В частности, сейчас команды сосредоточились на деталях действенной поддержки. Об этом сказал президент Владимир Зеленский, представляя план победы на заседании Верховной Рады Украины.

"Партнеры Украины, которым уже был представлен этот план, отнеслись к нему очень практично, внимательно. Команды сосредоточены сейчас на деталях ради действенной поддержки. Команды начали работать. Завтра я представлю план победы Украины на заседании Европейского Совета, публично. Но для меня было очень важно представить это вам", - сказал Зеленский.

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Саммит лидеров ЕС

Как сказано на сайте Европейского Совета, 17-18 октября в Брюсселе состоится саммит лидеров ЕС, на котором будет обсуждаться агрессивная война России против Украины во всех измерениях, в том числе ход боевых действий на фронте и продолжение всесторонней поддержки для Украины и ее народа. Евросоюз привержен справедливому и долговременному миру в Украине, основанному на принципах Устава ООН и международного права.

На саммите лидеры ЕС рассмотрят прогресс в вопросе поставок систем противовоздушной обороны, боеприпасов и ракет, а также относительно мер помощи в рамках Европейского фонда мира и двустороннюю помощь от стран-членов. Также они обсудят прогресс в вопросе применения сверхприбылей с замороженных российских активов в пользу Украины.

Еще лидеры ЕС обсудят как укрепить энергетический сектор Украины и критическую инфраструктуру, чтобы помочь Украине подготовиться к зимнему сезону и после него.

План победы Украины: что известно

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что план победы состоит из пяти пунктов и трех тайных дополнений к нему. По словам Зеленского, четыре пункта плана рассчитаны на период ведения боевых действий, тогда как пятый - на послевоенное время.

Один из пунктов плана победы Украины называется "сдерживание", к которому есть тайное приложение, которое получили партнеры Киева на Западе. Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания.

Также Зеленский отметил, что в случае соблюдения плана победы уже сейчас, возможно закончить войну в Украине не позднее следующего года.

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