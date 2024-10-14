До сих пор эта система лишь раз сбивала ракеты в реальных условиях.

США объявили о намерении развернуть в Израиле батарею системы противовоздушной обороны THAAD, поскольку Иран уже дважды за полгода осуществлял массированные ракетные удары по этой стране. Издание Business Insider рассказало, что это за система.

THAAD расшифровывается как Terminal High-Altitude Area Defense, что можно перевести как "Высотная система обороны конечной фазы". Проще говоря, THAAD предназначен для перехвата баллистических ракет на конечной (или завершающей) фазе их полета.

THAAD считается одной из лучших систем противовоздушной обороны в мире, она способна поражать цели на расстоянии до 200 км и на такой же высоте - как в атмосфере, так и за ее пределами. В отличие от большинства современных зенитно-ракетных комплексов ракета-перехватчик THAAD уничтожает свою цель путем прямого столкновения с ней, а не взрываясь рядом с ней.

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THAAD, разработанный компанией Lockheed Martin, является средним звеном сложной системы противоракетной обороны армии США. Комплекс покрывает большую территорию, чем ЗРК Patriot, но меньшую, чем более мощные системы противоракетной обороны Aegis.

Разработка THAAD стартовала в 1992 году, а приняли ее на вооружение только в 2008 году. В период с 2006 по 2019 годы состоялось 18 испытаний на перехват, из которых 14 были успешными, а остальные провалились из-за неисправностей ракет-целей.

Считается, что THAAD имела один эпизод применения в реальных боевых условиях. В январе 2022 года батарея, стоявшая в Объединенных Арабских Эмиратах, успешно перехватила баллистическую ракету, запущенную повстанцами-хуситами с территории Йемена.

Типовая батарея THAAD насчитывает до шести пусковых установок, комплект из 48 ракет-перехватчиков, усовершенствованного радара, а также элементов управления огнем и связи. Одну батарею обслуживает около 100 солдат.

Армия США имеет семь батарей THAAD, несколько из них находятся за пределами континентальной части США, в частности в Южной Корее и на острове Гуам в Тихом океане. В апреле 2022 года Lockheed заключила контракт на 74 миллиона долларов на восьмую батарею.

Ситуация на Ближнем Востоке

Как писал УНИАН, 1 октября Иран совершил массированный ракетный обстрел территории Израиля. Всего было выпущено около 200 ракет одновременно. Однако о каких-то значительных разрушениях в Израиле не известно.

Это была уже вторая такая массированная атака Ирана на Израиль за полгода. 14 апреля состоялась первая такая атака и тоже без видимого результата.

Каждый раз для отражения атаки привлекались не только израильские силы ПВО, но и имеющиеся в регионе воздушные силы дружественных Израилю государств.

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