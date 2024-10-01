Людей призывают пройти в защищенное место и оставаться там до дальнейших указаний.

Иран запустил ракеты в направлении Израиля, в стране раздается тревога. Об этом информирует Командование Армии Обороны Израиля.

"Вам приказано сохранять бдительность и точно выполнять указания Командования Армии Обороны Израиля. Призываем население соблюдать указания Командования Тыла. Услышав сирену, вы должны пройти в защищенное место и оставаться там до дальнейших указаний", – говорится в сообщении.

Отмечалось, что сигналы воздушной тревоги раздаются по всему Израилю.

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