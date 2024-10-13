Соединенные Штаты Америки развернут на территории Израиля батарею противоракетного комплекса THAAD.

Как говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Пентагона генерал-майора Пэта Райдера, президент Джо Байден поручил министру обороны Ллойду Остину отправить в Израиль батарею THAAD и экипаж военнослужащих, которые умеют работать с ней. Райдер отметил, что это усилит интегрированную систему противовоздушной обороны страны:

"Эти действия подчеркивают непоколебимую приверженность Соединенных Штатов делу обороны Израиля и защиты американцев в Израиле от любых дальнейших баллистических ракетных атак со стороны Ирана".

Система THAAD

Противоракетный комплекс подвижного наземного базирования предназначен для перехвата баллистических ракет средней дальности. Их производит американская компания Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

В Пентагоне отметили, что это не первый случай развертывания THAAD на Ближнем Востоке - в прошлый раз это произошло после серьезной атаки ХАМАС 7 октября. Тогда это было необходимо для защиты войск и интересов Соединенных Штатов Америки в регионе. А в 2019 году систему доставили в Израиль для проведения учений по противовоздушной обороне.

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