Украина имеет еще достаточно много систем ПВО, полученных в наследство с советских времен, отметили в Воздушных силах.

В Воздушных силах ВСУ прокомментировали заявление президента Польши Анджея Дуды о передаче Украине ракет к советским системам ПВО.

Так, представитель Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона отметил, что в Украине сейчас используют, в частности, много установок советских времен - таких как С-300, ЗРК "Бук". "Они также достаточно эффективны и достаточно неплохо себя показывают во время выполнения задач", - отметил Евлаш.

Поэтому, по его словам, помощь, о которой недавно сказал президент Польши, будет существенной. "У нас достаточно много еще осталось систем, полученных в наследство с советских времен. Что касается Воздушных сил, то больше всего мы нуждаемся (в ракетах, - Ред.) - это С-300 и ЗРК "Бук". Эти ракеты выполняют достаточно мощные функции по прикрытию нашего воздушного пространства. И такая помощь - и ракеты, и комплектующие к ним - она будет чрезвычайно важной...", - сказал Евлаш.

Видео дня

По его словам, мы имеем больше специалистов, которые владеют этим вооружением, проходили службу на нем. "Конечно, эта помощь стала бы существенным усилением нашей безопасности в небе", - подчеркнул он.

Война в Украине в центре внимания - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 12 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна рассматривает передачу Украине ракет к системам противовоздушной обороны советских образцов. Он отметил, что Польша имеет эти ракеты в своих запасах.

11 апреля аналитик издания Bild Юлиан Репке заявил, что у Украины закончились ракеты к западным системам ПВО, а также истощено или уничтожено большинство других запасов средств ПВО.

Илья Евлаш тогда отреагировал на это заявление, отметив, что Украина действительно нуждается в большем количестве ракет для систем ПВО и полностью зависит от партнеров в этом вопросе. В то же время комментировать информацию о том, действительно ли у Украины закончились ракеты для западных систем ПВО, он отказался.

Как известно, Россия часто совершает массированные воздушные атаки по Украине. Руководство Украины обратилось ко всем партнерам с призывом усилить систему воздушной защиты страны, в частности, передать системы Patriot. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина даже готова одолжить системы Patriot у других стран.

Вас также могут заинтересовать новости: