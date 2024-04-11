Украина действительно нуждается в большем количестве ракет для систем ПВО.

Аналитик BILD Юлиан Репке заявил, что у Украины закончились ракеты к западным системам ПВО, в частности, Patriot. На это отреагировал представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Как отметил Евлаш изданию NV, Украина действительно нуждается в большем количестве ракет для систем ПВО. И в этом вопросе наше государство полностью зависит от партнеров.

"Для нас действительно ракеты к системам ПВО являются дефицитными, поскольку Украина их не производит, и мы полностью зависим от наших партнеров. Партнеры знают о нашей потребности, знают, что нам необходимо", – пояснил он.

В то же время представитель Воздушных сил отказался комментировать слова Репке о том, что у Украины якобы закончились ракеты к системам ПВО Patriot и IRIS-T. Он подчеркнул, что разглашать конкретное количество, сколько ракет у нас осталось, нельзя. Это информация с ограниченным доступом.

Ситуация с ракетами для ПВО

11 апреля Юлиан Рьопке написал в соцсетях, что у Украины закончились ракеты к западным системам ПВО, в частности, Patriot. При этом, по его словам, истощено или уничтожено большинство других запасов средств ПВО.

О недостатке боеприпасов для ПВО заявлял и президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства подчеркивал, что Украина переживает самый тяжелый кризис с момента масштабного вторжения России в феврале 2022 года. Силы обороны испытывают нехватку боеприпасов, а системы ПВО не могут отразить атаки со стороны РФ.

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