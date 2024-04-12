Польский президент подчеркнул, что эти ракеты есть в запасах страны.

Польша рассматривает передачу Украине ракет к системам противовоздушной обороны советских образцов.

Такое заявление сделал польский президент страны Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и Литвы Гитанасом Науседой. Он отметил, что Польша имеет эти ракеты в своих запасах

"Мы обсуждали возможность их передачи Украине, чтобы обеспечить ПВО для Украины. Я буду говорить с моим министром обороны, когда вернусь в Варшаву", – сказал Дуда.

Потребность Украины в средствах ПВО

Украина нуждается в средствах ПВО для защиты от атак со стороны российских оккупантов. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина даже готова одолжить системы Patriot у других стран.

11 апреля аналитик издания Bild Юлиан Репке заявил в соцсетях, что у Украины закончились ракеты к западным системам ПВО, а также истощено или уничтожено большинство других запасов средств ПВО.

На заявление отреагировал представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. По его словам, Украина действительно нуждается в большем количестве ракет для систем ПВО и полностью зависит от партнеров в этом вопросе. В то же время комментировать информацию о том, действительно ли у Украины закончились ракеты для западных систем ПВО, от отказался, поскольку это информация с ограниченным доступом.

Вас также могут заинтересовать новости: