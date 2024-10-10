Кроме чешской инициативы есть и другие программы помощи, поэтому фактически снарядов будет даже больше.

До конца года Украина получит 500 тысяч артиллерийских снарядов в рамках "чешской инициативы". Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала в интервью изданию Blesk.

"Инициатива по поставкам снарядов развивается на самом деле прекрасно, очень хорошо. Поставки в Украину регулярные. Мы достигнем цели, которую поставили перед собой, - 500 тысяч снарядов", - сказал глава чешского правительства.

Он отметил, что в будущем программу могут продолжить, если удастся получить поддержку стран-доноров, ведь потребность в снарядах для Украины сохраняется. Также чешский премьер подчеркнул, что Европа реализует параллельно несколько программ военной поддержки Украины, поэтому фактически ВСУ получат больше снарядов, чем предусмотрено в рамках чешской инициативы.

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Чешская снарядная инициатива

Как писал УНИАН, год назад Чехия начала тайную кампанию по поиску на мировых рынках артиллерийских снарядов, которые можно приобрести и передать Украине. Поскольку часто эти снаряды продают страны, которые не хотят ссориться с РФ, источники поставок не раскрываются. Деньги на закупку этих снарядов совместно собирают страны Европы.

Кроме того, денежные пожертвования на закупку снарядов по чешской инициативе делают и частные лица. Например, в Словакии, правительство которой отказалось участвовать в чешской инициативе, 70 тысяч граждан скинулись собственными деньгами, чтобы купить снаряды для ВСУ через Чехию.

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