Словаки начали сбор после того, как правительство страны отказалось дать деньги на инициативу Чехии по сбору на снаряды для ВСУ.

В Украину приехали грузовики с боеприпасами для ВСУ. Деньги на них собрали 70 тыс. граждан Словакии.

Как сообщил медиаресурс Noviny, инициатор сбора Федор Блащак рассказал, что шесть грузовиков отвезли 135 паллет со 122 тоннами боеприпасов.

В рамках акции "Боеприпасы для Украины" словаки в целом собрали 4,5 млн евро, но пока использовано 4 млн евро, остальные 500 тыс. потратят на закупку боеприпасов для гранатометов, которые будут доставлены в Украину до конца года.

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Блащак добавил, что в пересчете на душу населения Словакия пожертвовала на военные нужды Украины больше, чем Канада.

"7 октября - большой день, которого мы ждали с самого начала, когда начали сбор боеприпасов. Это был четкий сигнал от словаков. 70 тыс. граждан присоединились к этому сбору и продолжают делать регулярные пожертвования на боеприпасы, чтобы Украина могла защититься от агрессора", - прокомментировал Мариан Кулич.

Кампанию "Боеприпасы для Украины" запустили после того, как правительство Словакии решило не присоединяться к инициативе Чехии по сбору денег на снаряды для ВСУ.

Словакия и Украина

Между Украиной и Словакией достаточно напряженные отношения. Так, 7 октября, премьер-министры Денис Шмыгаль и Словакии Роберт Фицо провели встречу в Ужгороде. Во время визита скандальный словацкий премьер заявил, что не против вступления Украины в Европейский союз, но достаточно "холодно" относится к членству страны в НАТО.

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