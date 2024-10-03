Зварич надеется, что поставки боеприпасов продолжатся и в следующем году.

Посол Украины в Чехии Василий Зварич сообщил, что более трети из 500 тысяч боеприпасов, которые должны быть переданы Украине в рамках чешской инициативы, уже находятся в нашей стране.

Он утверждает, что украинским защитникам нужны прежде всего боеприпасы калибра 155 миллиметров, передает ČTK.

По словам Зварича, Украина ведет переговоры с Министерством обороны Чехии относительно расширения этой инициативы. Посол также опроверг информацию о проблемах с боеприпасами, которые передаются ВСУ.

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По его мнению, подобные публикации могут иметь целью попытку дискредитировать инициативу. Он подчеркнул, что она является на самом деле действенной и имеет пространство для развития.

Зварич надеется, что поставки боеприпасов продолжится и в следующем году. По его убеждению, инициатива призвана стать инструментом инвестирования в украинское отечественное производство боеприпасов. Посол отметил:

"Украина увеличила свои возможности, но нам нужны определенные финансовые ресурсы, чтобы их больше развивать и иметь возможность производить боеприпасы меньшего калибра".

Дипломар также рассказал, что Украина тоже обсуждает этот вопрос с Минобороны Чехии.

Чешская инициатива по боеприпасам - детали

Компания Czechoslovak Group, которая занимается поставками боеприпасов в Украину в рамках чешской инициативы, вынужденно раскрыла некоторые детали поставок. Впервые раскрыли одну из стран-поставщиков и цену одного снаряда калибра 155-мм.

До этого информация о странах в которых закупаются боеприпасы для Украины не разглашалась. Теперь же чехи подтвердили, что закупают боеприпасы для Украины в Турции.

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