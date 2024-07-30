Аналитики рассматривают две версии, благодаря чему Северная Корея может изготавливать такую технику.

На данный момент информация об использовании Россией северокорейского самоходного противотанкового комплекса Bulsae-4 на фронте еще не подтверждена. Однако аналитики Defense Express считают, что появление такого оружия в распоряжении армии РФ является ожидаемым.

Известно, что в сети сначала появилось фото, на котором было зафиксировано якобы этот самоходный комплекс и указано, что его заметили на границе с Харьковской областью.

Позже даже появилось видео, где якобы было зафиксировано использование этого комплекса. А врагу якобы удалось с помощью Bulsae-4 поразить британскую AS-90, которая вела огонь с подготовленной и защищенной от дронов-камикадзе позиции.

Видео дня

"Но со стороны Defense Express должны отметить, что это видео было опубликовано еще 3 марта этого года. То есть на нем снято не использование Bulsae-4. Но в любом случае появление Bulsae-4 в распоряжении армии РФ в определенной степени ожидаемо. Потому что в РФ разговоры об этом самоходном комплексе начались еще в сентябре 2023 года на фоне активного сближения Москвы и Пхеньяна и надежд рашистов на оружие из КНДР", - заверили эксперты.

По словам аналитиков, Bulsae-4 имеет достаточно интересные характеристики. В КНДР заявляют о дальности пуска более 10 км и якобы, что вряд ли возможно, до 25 км. Комплекс работает в режиме NLOS, то есть за пределами прямой видимости.

"Такой режим обеспечивается путем системы, которая была полностью заимствована из израильского Spike-NLOS. Ракета оснащается камерой картинка с которой передается через оптическое волокно к оператору, который уже и наводит саму ракету управляя ею, фактически, как FPV-дроном", - добавляют в материале.

В Defense Express рассматривают два варианта, как именно КНДР получила такие технологии. Первая версия - боевики Хезболлы еще в середине 2000-х годов захватили образцы Spike, которые стали основой не только для Bulsae-4, но и для иранского ПТРК типа Almas, который в версии Almas-3 имеет дальность в 10 км.

Второй версией в том числе и в Южной Корее рассматривают копирование китайской HJ-10 в версии AFT-10 с оптоволоконным кабелем и дальностью до 10 км. Впервые такой образец был продемонстрирован на учениях в 2014 году.

"А о существовании Bulsae-4 стало известно в 2016 году, но в составе вертолетного комплекса на Ми-2. В 2018 году была продемонстрирована версия на шасси 6х6, которая получила западное обозначение Bulsae-4 M-2018. А в 2022 году и на легком шасси 4х4 - Bulsae-4 M-2022. По таким параметрам, как бронепробиваемость - информации нет вообще. Но можно привести задекларированные Китаем возможности AFT-10, которая имеет кумулятивную боевую часть с пробитием до 1400 мм. При этом реальная потребность в мощности боеприпаса незначительна за счет того, что цель атакуется сверху", - считают аналитики.

В Defense Express добавили, что Россия не имеет аналогичных ПТРК с подобными возможностями атаки в режиме NLOS, поскольку основным противотанковым ракетным комплексом у страны-агрессора является "Корнет", который имеет режим наведения по лазерной дорожке, а также советские ПТРК.

"Что касается самоходных, то в 2005 году в РФ был принят на вооружение комплекс "Хризантема" с ракетами 9М123 с дальностью действия до 6 км и радиокомандной системой наведения в пределах прямой видимости", - напомнили в издании.

Bulsae-4 - последние новости

Как сообщал УНИАН, издание "Милитарный" сообщило, что российские оккупанты начали использовать на поле боя дальнобойный самоходный противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4, который предоставила КНДР.

В то же время представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев заявил, что сейчас Россия не применяет северокорейские самоходные противотанковые ракетные комплексы Bulsae-4. По его словам, информация проверяется.

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