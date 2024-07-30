По словам украинских военных, сейчас такая информация проверяется.

Сейчас Россия не применяет северокорейские самоходные противотанковые ракетные комплексы Bulsae-4. Об этом заявил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев в комментарии для "Суспільне Харків".

"Нет, сейчас мы не можем подтвердить эту информацию, которая распространяется в соцсетях. Эта информация сейчас проверяется. И сейчас мы не фиксируем ни прибытия этой техники, ни фактов ее применения", - подчеркнул он.

Известно, что фотографию с бронемашиной, которую сняли среди поля, опубликовал Telegram-канал "КУП (18+)" утром 30 июля. В публикации отмечается, что это северокорейский комплекс Bulsae-4, который "был помещен на границе с Харьковщиной".

Видео дня

Bulsae-4 - что известно

По информации издания "Милитарный", Bulsae-4 является северокорейским дальнобойным самоходным противотанковым ракетным комплексом. Точной информации о характеристиках машины нет. По данным некоторых источников, дальность поражения комплекса оценивается в пределах 10-25 километров.

В издании добавляют, что пусковая установка Bulsae-4 состоит из поворотного пакета из восьми контейнеров с ракетами, которые размещены на шасси колесного бронетранспортера М-2010, который производит КНДР.

"Управляемая ракета имеет большие стабилизаторы и режим атаки на цель сверху, где у бронетехники самая тонкая броня. Для наведения на ракете используется электрооптическая головка в сочетании с командным наведением по оптоволоконному кабелю. Благодаря этому оператор комплекса осуществляет ручное управление по видео. Во время полета ракеты он видит все складки рельефа местности, все объекты и может обойти препятствия и поразить цель за пределами прямой видимости или даже за укрытием", - добавили в материале.

Сотрудничество между РФ и Северной Кореей - последние новости

Как писал УНИАН, КНДР могла передать России более пяти миллионов артиллерийских снарядов. Он отметил, что среди грузов, которые, скорее всего, были доставлены в РФ из Северной Кореи, были контейнеры, где может быть примерно 5,2 миллиона артиллерийских снарядов, а также десятки баллистических ракет малой дальности.

Также сообщалось, что Северная Корея отправила в Россию элитную военную тренировочную делегацию. По информации государственных СМИ КНДР, это является первым военным обменом между двумя странами после подписания договоров о сотрудничестве.

Вас также могут заинтересовать новости: