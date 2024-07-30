Точных данных о характеристиках этого оружия почти нет.

Российские захватчики начали применять на фронте дальнобойный самоходный противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4, который предоставила Северная Корея.

Как пишет "Милитарный", такой комплекс может поражать цели за пределами прямой видимости на расстоянии более 10 км. Впрочем, точных данных о характеристиках этого оружия почти нет.

Известно, что установка Bulsae-4 состоит из поворотного пакета из восьми контейнеров с ракетами, размещенных на шасси северокорейского колесного бронетранспортера М-2010 с колесной формулой 6 х 6. Управляемая ракета имеет большие стабилизаторы и режим атаки на цель сверху. Для наведения используют электрооптическую головку в сочетании с командным наведением по оптоволоконному кабелю.

Видео дня

Оператор комплекса осуществляет ручное управление по видео. В частности, он видит все складки рельефа местности, объекты и может обойти препятствия и поразить цель за пределами прямой видимости или даже за укрытием. Комплекс может поражать цели достаточно точно на максимальной дальности с первого выстрела.

КНДР и Россия - последние новости

Ранее аналитики выяснили, как Северная Корея производит ракеты, которыми РФ атакует Украину. Как оказалось, отдельные элементы этих ракет в КНДР изготавливали, используя сырье и техническую документацию, которую получили от России.

"Хотя приведенные выше данные могут выглядеть сенсационно, на самом деле история сотрудничества между Москвой и Пхеньяном по ракетам насчитывает уже буквально несколько десятков лет, просто это пока не получило должной реакции", - отметили аналитики Defense Express.

Также сообщалось, что Северная Корея отправила в Россию элитную военную тренировочную делегацию. В КНДР назвали это первым военным обменом между двумя странами после подписания договоров о сотрудничестве.

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