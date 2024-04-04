По словам военного, ПТРК не исчезнут, однако большую часть работы заберут FPV-дроны.

Командир ПТРК с позывным "Джек" рассказал, чтобы успешно уничтожать бронетехнику врага, каждое подразделение противотанкового ракетного комплекса заранее проводит тщательную подготовку. По его словам, очень хорошо в работе себя показывают украинские комплексы "Стугна", однако и российские "Корнет", которые удается захватить в оккупантов, тоже имеют свои плюсы. Об этом он сказал в интервью изданию "Фокус".

Военный отметил, что на видео в сети горящая техника врага имеет очень эффектный вид, однако стоит помнить, что украинские защитники прикладывают к этому большие усилия, ведь надо угадать время, момент и принять во внимание высоту или низину, также важным аспектом являются и погодные условия.

"Есть мнение, что мы сильно отличаемся от пехотинцев, но это не так. Многие думают, что мы стоим где-то там позади, кого-то прикрываем. Нет! На самом деле операции по противотанковому уничтожению из-за дефицита боеприпасов и средств огневого поражения являются вылазками дальше пехоты, за ноль. В серую зону, где-то в какие-то кусты. В таких условиях, чтобы тебя никто не мог увидеть вплоть до того, что надо несколько часов до суток сидеть и не двигаться, потому что с нашествием дронов и FPV - это может быть очень-очень опасно. Иногда есть задачи, которые могут выполнить только расчеты ПТРК", - объяснил Джек.

По словам воина, самое главное, что надо сделать после выстрела и уничтожения техники противника, это быстро собраться и поменять место своего расположения, поскольку армия РФ оперативно определяет место удара и начинает обстреливать из всего, что имеет.

"Россияне понимая, что по ним работает ПТУР, они начинают насыпать всем, что у них есть: артиллерия, минометы, РСЗО, авиация. Для них это был как огонь, надо уничтожить. Они отслеживали нас", - добавил военнослужащий.

Джек заверил, что ПТРК не исчезнут с поля боя, однако большую часть работы заберут именно FPV-дроны, ведь они могут бить на 10-12 километров по сравнению с ПТРК, который имеет вдвое меньшую дальность.

"Кроме того, сегодняшние ПТРК работают с лазерным наведением, а современная бронетехника иногда имеет продвинутые системы защиты. Экипаж танка видит, что его машину сейчас атакуют, электроника определяет направление лазерного луча и танк начинает гасить в эту точку и выпускать дым, чтобы помешать навести ракету", - подчеркнул он.

Командир ПТРК подчеркнул, что дроном значительно проще подлететь к цели, несмотря на то, что управлять FPV сложно, однако даже если беспилотник собьют, это позволит не потерять жизни военных, что является важнейшей задачей на фронте.

Уничтожение военной техники врага: последние новости

Как писал УНИАН, украинские защитники уничтожили бронегруппу оккупантов на Бахмутском направлении. Как стало известно, для того, чтобы продвинуться, командование РФ отправило в бой шесть бронемашин с пехотой, однако украинским бойцам во время боя удалось уничтожить четыре из них, две машины смогли отступить.

Также командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщал, что в марте силы ПВО уничтожили более 300 вражеских беспилотников. По его словам, было уничтожено 151 БпЛА "Shahed-131/136", 45 БпЛА "Zala", 13 БпЛА "Supercam", 92 БпЛА "Ланцет", 21 БпЛА "Орлан-10", 4 БпЛА неопределенного типа.

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