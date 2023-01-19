Чиновники призвали правительства Байдена и Шольца последовать примеру союзников из Великобритании и Восточной Европы.

В Когрессе Соединенных Штатов Америки призвали администрацию Джо Байдена срочно передать Украине системы вооружения, необходимые для победы над оккупантами в развязанной Россией войне.

"Нынешнее заламывание рук и нерешительность администрации Байдена и некоторых наших европейских союзников в вопросе предоставления критически важных систем вооружений Украине попахивает слабой политикой 2021 года, такой как отказ от санкций в отношении "Северного потока-2" или непредоставление американских "Стингеров" перед полномасштабным вторжением", – говорится в заявлении республиканцев Майкла Маккола и Майка Роджерса, опубликованном на сайте Комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Американские чиновники отметили, что "хотя эта политика не смогла сдержать этот конфликт, нынешняя нерешительность и самосдерживание продлят его, что будет стоить украинцам жизней".

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"Настало время правительствам Байдена и Шольца последовать примеру наших союзников из Великобритании и Восточной Европы – танки Leopard 2, ATACMS и другие высокоточные боеприпасы большой дальности должны быть одобрены без промедления", – подчеркнули в заявлении Маккол и Роджерс.

Оружие для Украины: последние новости

Германия может согласиться на передачу Украине танков Leopard 2. Однако Берлин хочет, чтобы Вашингтон передал Abrams.

Кроме того, Вашингтон намерен передать украинской армии боевые бронированные машины Stryker, а также малогабаритные высокоточные боеприпасы GLSDB (это сочетание авиабомбы с ракетным двигателем). В то же время танки Abrams США передавать пока не планируют.

18 января также стало известно, что Украина получила очередную партию военной помощи от Латвии. Новый пакет содержит зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники.

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