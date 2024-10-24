По мнению специалиста, в целом Украине удасться закрепить доминирование над Россией в этой отрасли уже в 2025 году.

В разработке беспилотных комплексов разведки и радиоразведки Украина практически догнала Россию и даже получила определенное "небольшое преимущество", рассказал в интервью УНИАН Разработчик разведкомплексов Андрей Липовый из Spaitech.

По его мнению, Украине удасться закрепить доминирование над РФ в этой отрасли уже в 2025 году.

"В нашей области в начале вторжения безоговорочное преимущество было на стороне россиян, потому что у них традиционно была мощная школа радиоразведки и постановки помех. И главное - у них уже была качественная и мощная техника. Но сейчас мы уже находимся плюс-минус в одинаковых с ними условиях, потому что их качественную технику постепенно выбили, а мы свои возможности повысили", - отметил он.

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По словам Липового, главное отличие между Россией и Украиной в данной отрасли заключается в разнообразии изделий. Россияне опираются на более однородное оборудование собственного или китайского производства, а у Украины уже очень большой "зоопарк" такой техники, рассказал специалист.

"Их производственные мощности (России - УНИАН) их и ограничивают. Все у них более-менее одинаковое. И это наше небольшое преимущество. Потому что с "зоопарком" очень тяжело бороться. Именно разнообразие побеждает в этом "поединке" между радиоразведкой и подавлением", - заявил Липовый.

Он констатировал, что в целом Украина уже достигла паритета с РФ в этой отрасли: "И в течение года, думаю, сможем получить преимущество".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США выделят 800 миллионов долларов на производство украинских дронов.

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