Эти БПЛА служат ложными целями для украинской ПВО, ведь системы воспринимают их как большую цель.

Российские оккупанты запустили в воздушное пространство Украины беспилотники с "линзой Люнеберга". Как пояснил в Telegram украинский эксперт по авиационным средствам с никнеймом "Полковник ГШ", эти БПЛА служат ложными целями для украинской ПВО.

Эти дроны не имеют боевой части, а вместо полезной нагрузки несут напечатанную на 3D принтере пулю ("линзу Люнеберга") обернутую фольгой. Этот шар воспринимается украинской ПВО как большая цель

Что такое "Линза Люнеберга"

Этот эффект изобрел математик Рудольф Люнеберг. Его давно применяют при изготовлении летающих мишеней для авиации.

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"Что означает "потерянные радиолокационно" в сводках Воздушных Сил? Когда у них заканчивается топливо они просто падают где угодно и не взрываются, а значит теряется их радиолокационное сопровождение", - отметил эксперт.

В последнее время количество "потерянных радиолокационно" дронов может составлять до половины от всех запущенных средств. Их запускают для истощения ПВО и отвлечения от реальных целей.

"Милитарный", пишет, что в России производством ложных воздушных целей активно занимается компания "Эникс". Этот производитель выпустил десятки моделей военных беспилотников.

Среди разработок компании - воздушная цель Е95М, которая обеспечивает имитацию малоразмерной аэродинамической маневрирующей цели. Она частично способна имитировать крылатые ракеты и самолеты тактической авиации. В стандартных вариантах в качестве полезной нагрузки используются угловой отражатель, "линза Люнеберга", ИК-трассеры и ИК-ловушки.

Последние атаки оккупантов на Украину

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты в ночь на субботу, 19 октября, атаковали Киев ударными беспилотными летательными аппаратами, есть пострадавшая. Силы обороны Украины обезвредили все БПЛА, которые угрожали городу.

Воздушная тревога, объявленная из-за угрозы беспилотников, продолжалась более 3,5 часов. В результате ночного удара дронами есть пострадавшая.

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