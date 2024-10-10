Правда, американцы создали очень большой и дорогой дрон, который больше похож на зенитную ракету.

"Зенитные дроны", которые с недавних пор активно используют Силы обороны Украины, становятся мировым трендом. Пентагон уже начал заказывать подобные системы для нужд американской армии, пишет Defense Express.

Так, американская компания Anduril получила заказ на зенитный дрон Roadrunner-M и комплексы РЭБ Pulsar. В рамках контракта общей стоимостью почти 250 млн долларов планируется поставить сразу 500 перехватчиков Roadrunner-M и необъявленное количество средств РЭБ до конца 2025 года. Как сообщили в компании, эти системы будут развернуты "в приоритетных регионах, где американские силы сталкиваются со значительными угрозами со стороны БПЛА".

Как отмечают в Defense Express, Roadrunner-M является чем-то средним между реактивным дроном (ведь может возвращаться на базу) и зенитной ракетой (потому что предназначен для поражения воздушных целей). В некотором роде этот беспилотник можно считать многоразовым: если ему не удалось поразить воздушную цель, он возвращается обратно и садится вертикально.

Точная стоимость одного дрона остается тайной, но она точно меньше 500 000 долларов, ведь контракт с Пентагоном на 250 миллионов предусматривает закупку также и комплексов РЭБ Pulsar. Но даже при цене в 500 тысяч долларов Roadrunner-M все равно был бы дешевле ракеты к переносному зенитно-ракетному комплексу Stinger: она стоит около 800 тысяч.

Впрочем, как отмечают эксперты, стоимость Roadrunner-M все равно должна быть еще меньше, если его задачей будет борьба против других дронов.

Другие новинки вооружений в мире

Как писал УНИАН, во Франции успешно испытали ракету к ЗРК SAMP/T NG, который способен сбивать "Кинжалы". Первые огневые испытания SAMP/T NG планируют провести в октябре 2025 года.

Также мы рассказывали, что в США успешно завершился испытательный полет беспилотника Skydweller на солнечных батареях. Цель - создать дрон, который неделями будет находиться в воздухе.

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