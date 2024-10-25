Она отметила, что враг быстро перенимает украинские разработки и очень успешно их масштабирует.

Украина сейчас уже технологически проигрывает России в войне дронов, хотя раньше опережала ее. Об этом рассказала волонтер, основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская в эфире Вечер.LIVE.

Как пояснила Берлинская, проблема в том, что враг тоже прогрессирует. Сначала Украина выиграла время благодаря "Мавикам", fpv-дронам, морским дронам, но враг быстро перенял эти практики и очень успешно их масштабирует.

"На войне во многих направлениях технологий есть такая тенденция: украинцы изобретают, россияне копируют и масштабируют. Поэтому в кибервойсках, я считаю, очень важно не просто дать урок врагу, показать, что так можно, и они бросятся создавать свое, а действительно наполнить это смыслом, подобрать лучших инженеров", - отметила она.

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Берлинская подчеркивает, что часто таких инженеров на фронте применяют не по назначению - они работают как водители, минометчики или делопроизводители. Эти профессии тоже нужны, пояснила она, но применять людей надо там, где они приносят наибольшую пользу.

"Если эта условная рота может с одной стороны трмати какое-то направление небольшое, буквально километр или несколько. А с другой стороны они могут изготавливать дроны и уничтожать военные возможности России... надо воевать умнее", - отметила волонтер.

Война дронов в Украине

Как отмечал разработчик разведкомплексов Андрей Липовой, в разработке беспилотных комплексов разведки и радиоразведки Украина практически догнала Россию и даже получила определенное "небольшое преимущество". По его мнению, Украине удастся закрепить доминирование над РФ в этой области уже в 2025 году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что США выделят 800 миллионов долларов на производство украинских дронов.

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