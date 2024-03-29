Враг атаковал этими бомбами один из районов Харькова.

28 марта 2024 года российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Харьков. Враг ударил по Шевченковскому району города унифицированными межвидовыми планируемыми боеприписами (УМПБ).

Как рассказал в эфире телеканала FREEДОМ спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, ранее такими боеприпасами оккупанты били только по Донецкой области, а по Харькову такой удар был нанесен впервые с 2022 года. По его словам, самый эффективный способ борьбы с этими бомбами – это уничтожение самолетов, с которых они выпускаются.

"Противник использовал для броска, скорее всего, стандартные Су-34 или Су-35. Запускал он приблизительно с дистанции 70-80 км", – объяснил представитель Воздушных сил.

По его словам, ранее россияне боялись подлетать к линии фронта настолько близко. Враг понимал, что силы противовоздушной обороны Украины наносят эффективные удары по российским бортам.

Есть разные способы борьбы с такими авиабомбами. Украинские военные неоднократно к ним прибегали, добавил Евлаш.

"Но наиболее действенный способ – это непосредственно борьба с носителями. Мы уже показывали, как эффективно можем наносить поражение по российским самолетам, о чем свидетельствует недавний так называемый "сушкопад", когда нам удалось сбить более 10 самолетов разных типов. Естественно, нам приходится при недостаточном количестве ПВО маневрировать, использовать разные схемы, типы атак, подлавливать противника, показывать хитрость использования различных типов систем ПВО, наносить ему существенный урон", – объяснил он.

При этом спикер ВС ВСУ подчеркнул, что Украине нужно больше ракет, больше систем, больше комплексов, которые способны "эффективно на очень большую глубину наносить точечные удары и непосредственно уничтожать носители этих бомб, поскольку именно они являются основной угрозой, которая нуждается в ликвидации".

Атака по Харькову 27 марта: основное

27 марта, российские войска в очередной раз обстреляли Харьков. Захватчики ударили по Шевченковскому району города. Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате вражеской атаки по городу погиб мужчина. Также сообщалось о 19 пострадавших, среди них были дети в возрасте от 3 месяцев до 9 лет.

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщал, что город был атакован авиабомбами. Он отметил, что враг прибег к этому впервые с 2022 года.

В свою очередь глава ОВА Синегубов сказал, что обстрел жилых домов, вероятно, был осуществлен боеприпасом УМПБ Д-30.

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