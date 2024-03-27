Среди пострадавших в результате атаки есть дети в возрасте от 3 месяцев до 9 лет.

Днем в среду, 27 марта, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате вражеского удара погиб человек, 19 – пострадали, среди них есть дети.

В полиции показали видео первых минут после атаки. Кадры с нагрудных камер правоохранителей опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Харьков. ФАБ с УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции). Сбрасывает на мирные кварталы и гражданских людей. Продолжают терроризировать Харьков, на этот раз общеобразовательная школа и повреждены по меньшей мере 14 жилых домов. К сожалению, есть убитый и раненые, среди которых 4 ребенка, возраст – от 3 месяцев до 9 лет. Мы на месте, как и всегда, бок о бок с вами и со всеми силами обороны", – написал он.

Удар по Харькову 27 марта

В среду, 27 марта, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Харьков. Захватчики ударили по Шевченковскому району города, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Один из ударов пришелся по жилому массиву, расположенному в центре города. Другой – в районе Института хирургии.

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщал, что город атаковали авиабомбами. Это произошло впервые с 2022 года.

В то же время Олег Синегубов заявил, что обстрел жилых домов, вероятно, был осуществлен боеприпасом УМПБ Д-30.

"Он достаточно мощный, по силе взрыва – среднее между авиабомбой и ракетой. Боеприпас калибром 30 см может летать на расстояние до 90 км. Применяют как и с самолета, так и с РСЗО "Смерч". Окончательная информация после экспертизы", – добавил он.

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