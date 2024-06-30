Россияне возлагают вину за беспомощность своей ПВО на диверсантов.

Украинские дальнобойные ударные дроны могут поражать цели на территории РФ на расстоянии более 1500 км, и с начала 2024 года совершили уже десятки атак ударными РФ, прежде всего по нефтеперерабатывающим заводам, а также по другим важным целям. Российское Министерство обороны регулярно отчитывается обо "всех сбитых целях", но судя по сообщениям о результатах успешных атак, понятно, что российская ПВО "отстает" и не способна сбивать все украинские беспилотники.

В то же время, как пишет Defence Express, российские пропагандисты нашли интересное "оправдание" беспомощности своей противовоздушной обороны.

Они заявляют, что дроны якобы запускаются не с территории Украины, а их пуски осуществляют диверсанты с территории РФ.

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"Враг заявляет, что, мол, дроны не могут преодолеть расстояние в сотни километров и остаться незаметными для российских систем обнаружения и борьбы с беспилотниками. Но, например, тот факт, что в свое время для защиты Москвы враг перетащил даже "акртические" подразделения с гусеничными "Панцирь-СА" говорит об обратном - что противник не имеет достаточно возможностей, чтобы прикрыть все возможные объекты от атак, а их потенциально даже не десятки, а сотни", - отмечают эксперты.

Кроме того, в Defence Express указывают на тот факт, что если бы средств ПВО в России было достаточно, то вряд ли бы россияне решили скопировать украинскую идею мобильных огневых групп, о создании которых заявляла еще в марте.

Последние атаки украинских дронов

Как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, по состоянию на 24 июня уже поражено более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов, нефтебаз России.

В частности, 28 июня в России БПЛА атаковали нефтебазу в Тамбовской области, возник пожар.

В ночь на 27 июня украинские дроны "Лютый" атаковали химический "Редкинский опытный завод", который находится в 500 км от границы Украины в Тверской области и в 100 км к северу от Москвы.

21 июня УНИАН сообщал, что ночью были нанесены результативные удары по российскому полигону в Краснодарском крае, с которого захватчики запускают дроны по Украине. Также той ночью под украинской атакой оказались Афипский, Ильский и Краснодарский НПЗ.

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