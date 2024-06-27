Очевидцы засняли момент взрыва.

Опубликованы видео ночной атаки беспилотных летательных аппаратов на Редкинский опытный завод в Тверской области.

На одном из роликов можно увидеть большой БПЛА, который пытается сбить противовоздушная оборона. На другом зафиксирован момент попадания, за которым следует мощный взрыв. Автор последнего видео снимает последствия атаки.

По словам мужчины, всего завод атаковали четыре беспилотника, только один из них упал за его пределами. На месте возник пожар, на земле можно заметить обломки дронов.

Редкинский опытный завод

РОЗ находится в поселке городского типа Редкино, это одно из крупнейших химпроизводств Тверской области. Завод выпускает больше 40 наименований продукции различного назначения, в том числе для российской авиации.

В сентябре завод уже оказывался под атакой беспилотников, тогда в сети писали о поражении одного из складов.

Стоит отметить, что Редкинский опытный завод находится в 997 километрах от украинской границы. Сегодня российское Минобороны заявило, что "пресекло" атаку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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