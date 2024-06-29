Это удалось благодаря сотрудничеству оборонных госпредприятий и частных специалистов.

Украина запустила в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны. Об этом в интервью АрмияInform рассказал генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

По его словам, именно эти дроны используются для ударов по стратегическим объектам врага на расстоянии в 1000 км и более.

"Мы стали более нелинейными и инновационными. Россия имеет огромные ресурсы и сверхмощную промышленность, поэтому слепо копировать ее подход нет никакого смысла. Мы вынуждены быть более гибкими и изобретательными (...) Немалый вклад внесли наши предприятия, которые наладили тесное сотрудничество с частниками и помогли им масштабировать производство", - сказал директор госконцерна.

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Вместе с тем Сметанин предостерегает от недооценки такого мощного врага, как Россия.

"То, в чем нам их удалось опередить, достигнуто титаническими усилиями работников наших оборонных предприятий. Например, в некоторых сферах мы быстрее осваиваем новые для нас технологии", - заявил он.

Оружие Сил обороны Украины

Как писал УНИАН, турецкий беспилотник Bayraktar потерял эффективность в роли ударного дрона на фронте в Украине. По словам военных экспертов, причина заключается в том, что России удалось сформировать эшелонированную систему ПВО.

Успешное использование беспилотника в начале войны объясняется тем, что тогда системы ПВО россиян были на марше и таким образом их проще было ловить ударными БпЛА. Специалисты отмечают, что этот беспилотник собственно и предназначался либо для использования в развивающихся странах, либо там, где нет эшелонированной ПВО противника.

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