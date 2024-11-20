Учитывая скудность поставок, Украина могла бы сохранить свои ATACMS для самых ценных целей, пишет журнал.

Вероятно, за все время Украина получила всего около 50 дальнобойных американских ракет ATACMS, потому "сезон" их использования может продлиться недолго, пишет Forbes.

"Возможно, было всего две поставки ракет: одна в конце 2023 года и другая в марте 2024-го. В совокупности эти две поставки могли включать менее 50 ATACMS. За последний год украинская армия провела не менее восьми атак ATACMS. В большинстве из них было задействовано более одной ракеты", - подсчитали в журнале.

Предполагается, что ракеты ATACMS могут быть на исходе. В Forbes напомнили, что Администрация президента США Джо Байдена все еще имеет полномочия передавать Украине излишки американского оружия на миллиарды долларов. К тому же, там пообещали исчерпать эти полномочия до того, как избранный президент Дональд Трамп вступит в должность в конце января.

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"Эти миллиарды долларов могли бы покрыть стоимость замены большого количества ATACMS, каждая из которых стоила около 1 миллиона долларов на момент производства. Но армия США стремится поддерживать собственный запас ATACMS до тех пор, пока новая ракета Precision Strike Missile не станет широкодоступной", - говорится в публикации.

В итоге, как отмечается, учитывая скудность поставок, Украина могла бы сохранить свои ATACMS для самых ценных целей, чтобы "насладиться коротким и крайне разрушительным сезоном" использования этих ракет.

"К концу января возможны или даже вероятны две вещи: Украина может исчерпать ATACMS, а новая администрация Трампа может сократить или даже прекратить помощь США Украине, а также отменить разрешение украинцам использовать американское оружие по целям в России. Это не будет означать конец украинских глубоких ударов: Киев разрабатывает собственное дальнобойное оружие… Но ATACMS уникально эффективны, хотя их и немного".

Украина впервые ударила по России ракетами ATACMS - что сообщалось

Напомним, в Financial Times со ссылкой на осведомленные источники писали, что на 1000-й день полномасштабной войны Украина нанесла удар по военной цели на территории России, используя американские ракеты большой дальности ATACMS.

Указывалось, что ракеты поразили крупный арсенал оружия недалеко от города Карачев в Брянской области России, более чем в 115 километрах от границы с Украиной и в 190 километрах к северу от линии фронта в соседней Курской области, где ВСУ продолжают операцию.

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