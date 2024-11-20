Вероятно, за все время Украина получила всего около 50 дальнобойных американских ракет ATACMS, потому "сезон" их использования может продлиться недолго, пишет Forbes.
"Возможно, было всего две поставки ракет: одна в конце 2023 года и другая в марте 2024-го. В совокупности эти две поставки могли включать менее 50 ATACMS. За последний год украинская армия провела не менее восьми атак ATACMS. В большинстве из них было задействовано более одной ракеты", - подсчитали в журнале.
Предполагается, что ракеты ATACMS могут быть на исходе. В Forbes напомнили, что Администрация президента США Джо Байдена все еще имеет полномочия передавать Украине излишки американского оружия на миллиарды долларов. К тому же, там пообещали исчерпать эти полномочия до того, как избранный президент Дональд Трамп вступит в должность в конце января.
"Эти миллиарды долларов могли бы покрыть стоимость замены большого количества ATACMS, каждая из которых стоила около 1 миллиона долларов на момент производства. Но армия США стремится поддерживать собственный запас ATACMS до тех пор, пока новая ракета Precision Strike Missile не станет широкодоступной", - говорится в публикации.
В итоге, как отмечается, учитывая скудность поставок, Украина могла бы сохранить свои ATACMS для самых ценных целей, чтобы "насладиться коротким и крайне разрушительным сезоном" использования этих ракет.
"К концу января возможны или даже вероятны две вещи: Украина может исчерпать ATACMS, а новая администрация Трампа может сократить или даже прекратить помощь США Украине, а также отменить разрешение украинцам использовать американское оружие по целям в России. Это не будет означать конец украинских глубоких ударов: Киев разрабатывает собственное дальнобойное оружие… Но ATACMS уникально эффективны, хотя их и немного".
Украина впервые ударила по России ракетами ATACMS - что сообщалось
Напомним, в Financial Times со ссылкой на осведомленные источники писали, что на 1000-й день полномасштабной войны Украина нанесла удар по военной цели на территории России, используя американские ракеты большой дальности ATACMS.
Указывалось, что ракеты поразили крупный арсенал оружия недалеко от города Карачев в Брянской области России, более чем в 115 километрах от границы с Украиной и в 190 километрах к северу от линии фронта в соседней Курской области, где ВСУ продолжают операцию.