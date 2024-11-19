По мнению Селезнева, чтобы был эффект, необходимо ежедневно запускать по РФ не менее десятка ракет.

Украине нужно до 300 дальнобойных ракет для ударов по России, чтобы они были эффекотивными. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев в эфире радио NV.

"Мы в определенной степени сейчас наблюдаем за туманом войны. Слишком много противоречивой информации, которая может ввести в заблуждение любого. Думаю, что нужно время, чтобы этот туман развеялся, и мы четко понимали, есть ли у нас разрешения, воспользовались ли мы этой возможностью и какие последствия это будет иметь для врага", - подчеркнул он.

По словам Селезнева, сам он остается скептиком, потому что поставки ракетного вооружения от партнеров в последнее время несколько уменьшились. В частности, в Британии заявили, что передали все имеющиеся у них ракеты Storm Shadow. Как отметил эксперт, правительство Франции на днях передало Украине 10 ракет типа SCALP. По мнению Селезнева, эти цифры не соизмеримы с тем количеством ракет, которые имеет Россия.

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Евперт надеется, что соглашений о передаче дальнобойных ракет ATACMS было несколько и что есть накопление.

"Сейчас трудно говорить, сколько мы имеем на вооружении ракет ATACMS от американских чиновников... Объемы этих ракет должны быть значительными - минимум на уровне 200-300 единиц для того, чтобы мы могли ежесуточно запускать не менее десятка таких ракет по территории РФ. Меньше, к сожалению, результата не дадут", - подчеркнул он.

Удары по России западным оружием - актуально

Как сообщал УНИАН, помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил, что президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойным оружием по России.

На вопрос, может ли это привести к еще большей эскалации войны, Николс ответил, что война началась с неспровоцированного вторжения России в Украину. По его словам, война в Украине может завершиться прямо сейчас, если Россия выведет свои войска и будет уважать украинские границы.

Николс отметил, что оружие, которое президент Байден позволил использовать, даст Украине большую способность защищать себя, а России - понять, что применение силы для захвата украинской территории не будет успешным.

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