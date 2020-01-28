Пентагон испытал нейросети в симуляции воздушного боя (видео)

В США хотят научить искусственный интеллект маневренному воздушному бою и поставить его на боевые дроны.

Агентство перспективных оборонных разработок Минобороны США (DARPA) в ноябре 2019 года провело первый этап испытаний нейросетевых алгоритмов виртуальным воздушным боем AlphaDogfight Trials.

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Видео об этих испытаниях опубликовало на канале агентства в YouTube. Как сообщает N+1, в виртуальном бою соревновались алгоритмы, разработанные восемью компаниями: Aurora Flight Sciences, EpiSCI, Heron Systems, Lockheed Martin, Perspecta Labs, physicsAI, SoarTech, а также с Исследовательским институтом технологий Джорджии.

Испытания AlphaDogfight Trials проводятся в рамках подготовки к открытию тендера ACE (Air Combat Evolution, развитие воздушного боя) на разработку искусственного интеллекта, который в будущем сможет брать управление боевым самолетом на себя и вести маневренный ближний воздушный бой.

Система должна быть обучаемой — она будет учиться воздушному бою аналогично людям. Конечной целью программы ACE является создание искусственного интеллекта для боевых беспилотников, включая беспилотных ведомых, которые будут прикрывать пилотируемые истребители.

Военные рассчитывают, что машина сможет вести воздушный бой быстрее и эффективнее человека, снижая нагрузку на летчика и предоставляя ему время для принятия тактических решений в рамках более масштабной боевой задачи.

Первый этап испытаний проводился в Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. На нем нейросетевые алгоритмы, созданные восемью участниками, вели воздушный бой с системой искусственного интеллекта Red (так у американских военных принято называть условного противника на учениях), созданной специалистами DARPA. Бои между алгоритмами велись один на один на относительно невысоком уровне сложности.

Другие подробности состоявшихся испытаний не раскрываются.

Ранее военно-воздушные силы (ВВС) США объявили, что запускают программу Skyborg, которая призвана определить, могут ли беспилотники с искусственным интеллектом (ИИ) помогать пилотам лучше выполнять боевые задачи.