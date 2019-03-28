Американские ВВС собираются тестировать дроны с искусственным интеллектом

Предполагается, что новые беспилотники будут избегать других самолетов и препятствий, лучше ориентироваться на местности и в сложных погодных условиях.

Военно-воздушные силы (ВВС) США объявили, что запускают программу Skyborg, которая призвана определить, могут ли беспилотники с искусственным интеллектом (ИИ) помогать пилотам лучше выполнять боевые задачи.

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Концепция все еще находится на стадии планирования, ВВС исследуют рынок, чтобы понять, какие технологии существуют для использования в воздушных силах, сообщает kommersant. ВВС планируют запустить первые испытательные дроны в 2023 году.

Предполагается, что новые беспилотники будут избегать других самолетов и препятствий, лучше ориентироваться на местности и в сложных погодных условиях. ИИ должен позволять дронам взлетать и приземляться автономно. Система также должна быть в состоянии эксплуатироваться людьми с небольшим или нулевым опытом пилота или инженера.

Skyborg будет использовать разные датчики и устройства в зависимости от миссии, например камеры для наблюдения или датчик частиц для обнаружения загрязнителей воздуха.

«Основная цель программы Skyborg - развернуть модульный самолет, похожий на истребитель, который можно быстро обновлять и использовать автономно для поддержки военного истребителя», - говорится в пресс-релизе ВВС.

Skyborg сможет отвечать или предвидеть команды человека-пилота. Пилот сможет послать дрон в опасную точку и избежать столкновения с противником.