Франция пополнит флот новыми боевыми кораблями для заморских территорий

Последний корабль по контракту французский флот должен получить к 2025 году.

Компания SOCARENAM получила от французского Минобороны контракт на постройку шести патрульных кораблей POM (Рatrouilleurs Оutre-Мer) для флота. Их будут использовать на заморских территориях.

Об этом пишет Naked Science.

Читайте такжеВ Одесский порт прибыл корвет НАТООтмечается, что местом базирования двух из кораблей станет Новая Каледония – тихоокеанская территория Пятой республики, включающая в себя, в частности, большой одноименный остров.

Еще два будут базироваться на острове Реюньон в Индийском океане. Один корабль предназначен для Французской Полинезии в южной части Тихого океана.

В Военно-морских силах Франции новый корабль сменит малые патрульные корабли проекта Р-400, а также Р-701 Le Malin и Р-675 Arago.

Длина корабля типа POM составляет 70 метров, скорость полного хода – 22 узла (примерно 40 километров в час). Известно, что Рatrouilleurs Оutre-Мer получит вертолетную площадку и беспилотные летательные аппараты.

Последний из новых патрульных кораблей французский флот должен получить к 2025 году.

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