Появилось видео полета крылатой ракеты "Нептун"

Накануне крылатая ракета Р-360 комплекса РК-360МЦ “Нептун” успешно прошла этап испытаний.

Появилось видео с полетом противокорабельной ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ “Нептун”.

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Видео опубликовал SecurityTalks.

Накануне крылатая ракета Р-360 комплекса РК-360МЦ “Нептун” успешно прошла этап испытаний, во время которых совершила полет в несколько сотен километров по заданному маршруту и высотах, чем подтвердила свои летные характеристики.

Испытания проходили в Одесской области на военном полигоне Алибей.

ЖК-360 МЦ – комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов, и береговых радио-контрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектроном противодействии противника.